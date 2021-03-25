На Івано-Франківщині судитимуть жінку за поширення фейків про ковід

Їй загрожує штраф або виправні роботи.

В Івано-Франківській області судитимуть жінку, яка поширювала неправдиву інформацію про вакцину проти коронавірусу у соцмережі Facebook.

Про це повідомляє пресслужба Коломийського районного суду.

"З протоколу про адміністративне правопорушення вбачається, що мешканка Коломиї в мережі Інтернет на власній сторінці в Facebook розповсюдила неправдиву інформацію щодо вакцини, яка нібито не пройшла всіх етапів випробування, що могло викликати паніку серед населення", - йдеться в повідомленні.

У суді повідомили, що жінку судитимуть за поширення неправдивих чуток, що можуть викликати паніку серед населення (ст. 173 - 1 КУпАП).

Жінці загрожує штраф від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням двадцяти відсотків заробітку.

Нагадаємо, раніше Міністерство охорони здоров'я назвало і спростувало найпопулярніші фейки про COVID-вакцинацію.