СБУ заявила, що припинила діяльність "приватної військової компанії" Семенченка і "агента НАБУ" Шевченка
СБУ заявила, що припинила діяльність "приватної військової компанії" Семенченка і "агента НАБУ" Шевченка
Київська журналістка Анна Липківська померла від коронавірусу
Київська журналістка Анна Липківська померла від коронавірусу
​Уряд заборонив ходити без масок по парках та вулицях у "червоних" зонах
​Уряд заборонив ходити без масок по парках та вулицях у "червоних" зонах
Годовую цену газа определили без Кабмина
Годовую цену газа определили без Кабмина
Дисонанс: "Голос" йде в розкол
Дисонанс: "Голос" йде в розкол
На Одещині померла військова, що страждала на гіпертонічну хворобу
На Одещині померла військова, що страждала на гіпертонічну хворобу
​"Нафтогаз" домовився з постачальником про умови поставок газу населенню за річним контрактом
​"Нафтогаз" домовився з постачальником про умови поставок газу населенню за річним контрактом
Російські ЗМІ "злили" закриті документи щодо перемовин у "нормандському форматі"
Російські ЗМІ "злили" закриті документи щодо перемовин у "нормандському форматі"
Атака Козака. Как Россия пытается слить нормандскую повестку
Атака Козака. Как Россия пытается слить нормандскую повестку
ГоловнаПраво

На Івано-Франківщині судитимуть жінку за поширення фейків про ковід

Їй загрожує штраф або виправні роботи.

На Івано-Франківщині судитимуть жінку за поширення фейків про ковід
Фото: facebook

В Івано-Франківській області судитимуть жінку, яка поширювала неправдиву інформацію про вакцину проти коронавірусу у соцмережі Facebook.

Про це повідомляє пресслужба Коломийського районного суду.

"З протоколу про адміністративне правопорушення вбачається, що мешканка Коломиї в мережі Інтернет на власній сторінці в Facebook розповсюдила неправдиву інформацію щодо вакцини, яка нібито не пройшла всіх етапів випробування, що могло викликати паніку серед населення", - йдеться в повідомленні.

У суді повідомили, що жінку судитимуть за поширення неправдивих чуток, що можуть викликати паніку серед населення (ст. 173 - 1 КУпАП).

Жінці загрожує штраф від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням двадцяти відсотків заробітку.

Нагадаємо, раніше Міністерство охорони здоров'я назвало і спростувало найпопулярніші фейки про COVID-вакцинацію.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також