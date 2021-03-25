Миколаївська і Черкаська області стали "червоними"

У ще двох регіонах введуть локдаун.

Миколаївська та Черкаська області за індикаторними показниками, що визначають регіони зі значним поширенням ковіду, потрапили до "червоної" зони.

Про це свідчать дані МОЗ.

В Миколаївській області останні три дні завантаженість ліжок з киснем перевищує порогове значення 65% (станом на 24 березня - 66,3%), а рівень госпіталізацій перевищив показника у 100 пацієнтів на 100 тис. населення при максимально допустимій нормі 60 на 100 тис. населення.

В Черкаській області вільних ліжок ще достатньо, але рівень госпіталізації наближається до 70 на 100 тис. населення. Також тут перевищено 20%-ий поріг коефіцієнту виявлення випадків тестуванням.

Таким чином, "червоними" в Україні є вже 11 регіонів (або 44%, не рахуючи окупованих Крима і Севастополя), у дев'яти з них запроваджено локдаун. "Жовтою" зоною з найменшим поширенням коронавірусу залишається тільки Херсонська область, решта областей - "помаранчеві".

Нагадаємо, що "червоний" рівень встановлюється на рівні регіонів, якщо протягом трьох днів перевищено 2 або більше показників:

завантаженість ліжок, забезпечених постачанням медичного кисню у визначених закладах охорони здоров’я – більше 65 відсотків; кількість тестувань методом ПЛР та з визначення антигену SARS-CoV-2 протягом останніх 7 днів на 100 тисяч населення – менше 300; кількість госпіталізацій протягом останніх 7 днів на 100 тисяч населення – більше 60; коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом ПЛР та з визначення антигену SARS-CoV-2) – більше 20 відсотків; зростання госпіталізацій протягом останніх 7 днів у порівнянні з попереднім аналогічним періодом – більше 50 відсотків.

"Червоний" рівень епідемічної небезпеки підтверджується рішенням Державної комісії з питань ТЕБ та НС за ініціативи міністра охорони здоров'я протягом 48 годин.

Рішення Державної комісії з питань ТЕБ та НС набирає чинності не раніше ніж через два дні з дати його оприлюднення.