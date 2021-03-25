В "Охматдиті" вперше провели трансплантацію нирки

У Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" уперше провели трансплантацію нирки.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Ігор Іващенко, передає "Інтерфакс-Україна".

"У НДСЛ "Охматдит" вперше провели трансплантацію нирки для 14-річної дівчинки", - сказав він 25 березня.

За словами заступника міністра, лікарня стала другим медзакладом, в якому одночасно проводяться трансплантації кісткового мозку та органів.

Нагадаємо, станом на 25 лютого з початку року в Україні здійснили 19 трансплантацій органів та 29 пересадок кісткового мозку.

Як повідомляли, з 2021 року в Україні запрацювала Єдина державна інформаційна система трансплантації органів та тканин.

За словами глави МОЗ, цьогоріч уперше в Україні планується зробити трансплантацію легень. Також в планах зробити трансплантацію рук і ніг. Степанов підкреслив, що це є особливо актуально для українських військовослужбовців, які втратили кінцівки у зв'язку з російською агресією на Сході країни.

Уряд також планує розробити механізм залучення до транспортування анатомічних матеріалів та реципієнтів всі види транспорту. В тому числі цивільну авіацію, авіаційний транспорт ДСНС, Нацполіції та Держприкордонслужби.

У грудні 2019 в Україні вперше за 15 років провели трансплантацію серця.