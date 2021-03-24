Якщо ситуація з COVID-19 не поліпшиться, у Києві можуть зупинити транспорт, - Кличко

Якщо ситуація з захворюваністю на ковід у Києві не поліпшиться, міська влада і уряд будуть ухвалювати рішення щодо зупинки громадського транспорту.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Він наголосив, що рішення не зупиняти громадський транспорт продиктоване необхідністю добиратися на роботу людям, які працюють на критично важливих підприємствах столиці.

"Нагадаю, навіть у найскладніший період першої хвилі вірусу метро, наприклад, не закривали в тих же Мілані чи Нью-Йорку. Але в ньому їздило дуже мало пасажирів. Тільки ті, кому справді потрібно дістатися на роботу. Тому давайте свідомо ставитися до ситуації і реалій, в яких живемо вже більше року! Розуміти всі ризики власної легковажності. Якщо ситуація не поліпшиться, і міська влада, і уряд будуть ухвалювати рішення щодо зупинки громадського транспорту в столиці. Але ми всі пам’ятаємо, яке обурення викликало таке рішення рік тому. Коли не працювало метро, а наземний транспорт перевозив тільки пасажирів за спецперепустками", - пояснив мер.

Як повідомляє Київська міська державна адміністрація, у Києві за минулу добу зафіксували 1300 нових випадків захворювання на коронавірус. Померли 49 людей - це найбільша кількість смертей за добу від початку пандемії. Всього від ускладнень померли 3163 мкшканці столиці.

Наразі у київських лікарнях – найбільша кількість хворих від початку пандемії. Заповненість лікарень сьогодні – понад 74%. Лікуються 4065 хворих на коронавірус, із них 39 дітей. 2703 пацієнти – у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 3206 людей. Під апаратами ШВЛ – 49 хворих.

Минулої доби госпіталізували ще 137 пацієнтів, а також із підозрою на COVID-19 - 390. Зазначається, що Київ підготував ще понад 800 ліжок для хворих на коронавірус.

Одужали за минулу добу 333 особи. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 155336. Коронавірус подолали 103122 мешканці столиці.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксували 14 174 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 750 дітей та 434 медпрацівники