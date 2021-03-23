Відсторонення від занять в школі не щепленої за віком дитини законно, - Верховний суд

Доводи про те, що порушено конституційне право дитини на освіту, є безпідставними.

Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду залишив без змін судові рішення, якими відмовлено в задоволенні позову про визнання недійсним та скасування наказу директора ліцею про відсторонення від занять учениці, не щепленої за віком.

Про це повідомила пресслужба суду.

"Згідно зі ст. 53 закону України «Про освіту» здобувачі освіти мають право на безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці, а також зобов’язані відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля. Відповідно до положень ст. 3 Конвенції про права дитини в усіх питаннях щодо дітей першочергова увага приділяється якнайкращим інтересам дитини. Завданням держави є забезпечення дотримання оптимального балансу між реалізацією права дитини на освіту та інтересами інших дітей", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що закон дає право батькам відмовитися від проведення обов’язкових щеплень дитині.

Зазначаэться, що у справі, яка переглядається, індивідуальне право відмовитися від щеплення матір’ю дитини при збереженні обсягу прав дитини на здобуття освіти протиставляється загальному праву суспільства, інших батьків та їх дітей, які провели у встановленому державою порядку щеплення.

Загальне благо у формі права на безпеку та охорону здоров’я, що гарантовано статтями 3, 27 та 49 Конституції України.

"Держава, установивши заборону відвідувати навчальний заклад дитиною, яка не має профілактичних щеплень, реалізує свій обов’язок щодо забезпечення безпеки життя і здоров’я всіх учасників освітнього процесу, у тому числі й самої нещепленої дитини. Отже, право дитини позивачки на освіту в шкільному навчальному закладі було тимчасово обмежено з огляду на суспільні інтереси. Водночас право дитини на здобуття освіти не порушене, оскільки для дітей, які не можуть відвідувати заклад освіти за відсутності щеплень, установлені альтернативні способи отримання освіти та продовження навчання, зокрема в навчальному закладі", - повідомили в суді.

Наголошується, що доводи про те, що оскаржуваними наказами відповідача порушено конституційне право дитини на освіту, є безпідставними.

Нагадаємо, у 2019 році МОЗ підтвердило заборону на відвідування дитсадків.