Степанов заявив, що "британський штам" розповсюдився по всій Україні

Він утричі заразніший і має короткий інкубаційний період - від одного до трьох днів.

В Україні погіршується ситуація з поширенням коронавірусу. Попереду дуже важкий період, заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"За минулий тиждень значно зросла кількість нових випадків хвороби. Позаминулого тижня ми зафіксували 60 748 випадків, а на минулому - 86 708 людей. Майже на 26 000 громадян більше захворіло, це тільки за один тиждень", - повідомив він.

Також зросла кількість госпіталізованих - 36 600 людей зараз лікуються стаціонарно від ковіду або з підозрою на нього. Кількість летальних випадків зросла на 300 порівняно з позаминулим тиждень. Степанов додав, що водночас зросла кількість тестувань на ковід.

Середня заповненість ліжок по країні - 55%. Є регіони, де заповненість викликає занепокоєння - це Київ (більше 70%). У Закарпатській, Івано-Франківській, Вінницькій, Миколаївській, Львівській області напружена ситуація.

"По всій території країни розповсюджений "британський штам". Він більш агресивний, вражає молодих людей, він більш контагіозний - тобто швидше передається і викликає тяжкий перебіг. З цим пов'язана і кількість госпіталізацій", - заявив Степанов.

Міністр пояснив, що "британський штам" втричі заразніший, має короткий інкубаційний період від одного до трьох днів. Для цього штаму характерна важка клінічна картина.

Вірус, за словами міністра, почав вражати молодшу вікову групу. Степанов сказав, що зараз зростає кількість госпіталізацій людей 30-40+ років. Безсимптомного перебігу фактично не фіксується, часто це важкий перебіг. Вірус почав вражати слизові, нирки, центральну нервову систему, печінку.

"Зафіксовані випадки, коли хворі помирали від фізичної відсутності необхідності дихати, хоча були в свідомості. Ці дані ми отримали від західних колег", - повідомив Степанов.

Він зазначив, що МОЗ збирається розглянути зміни до клінічного протоколу лікування ковіду.

Також через "британський штам" зросли ризики постковідного симптому. Люди від 3 до 6 місяців мають проходити реабілітацію.

"Дві третини хворих після одужання потребують реабілітації", - повідомив Максим Степанов.

Міністр наголосив на необхідності дотримання маскового режиму та відмови від контактів, яких можна уникнути.

Нагадаємо, на ковід в Україні найбільше хворіють у віковій групі старше 50 років. За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, структура захворюваності за віком з 2020 року практично не змінилася.

Останні три місяці спостерігається зростання захворюваності у віковій групі 60+, у цій групі також найбільш критичний перебіг захворювання. 75-80% усіх летальних випадків реєструють саме у цій віковій групі.