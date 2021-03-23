За минулу добу в Україні зафіксовано найбільше пов’язаних з ковідом смертей від початку пандемії

В Україні в понеділок, 22 березня, провели 44 647 тестувань методом ПЛР і виявили 11 476 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 606 дітей та 357 медпрацівників.

Як повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я, протягом доби від наслідків ковіду померли 333 особи - найбільше від початку епідемії. Попередній найвищий добовий показник смертності було зафіксовано 16 березня. Тоді померло 289 людей.

Також учора госпіталізовано 2 519 осіб з коронавірусом. Одужали 8 044 пацієнти.

Найбільша кількість підтверджених випадків за минулу добу зареєстрована в Одеській області (1122), Києві (1050), Львівській (995), Харківській (843) та Київській (727) областях.

Від початку пандемії в Україні захворіло 1 565 732 особи. Одужало 1 268 886 людей, зафіксовано 30 431 пов’язана із ковідом смерть.

Нагадаємо, на ковід в Україні найбільше хворіють у віковій групі старше 50 років. За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, структура захворюваності за віком з 2020 року практично не змінилася.

Останні три місяці спостерігається зростання захворюваності у віковій групі 60+, у цій групі також найбільш критичний перебіг захворювання. 75-80% усіх летальних випадків реєструють саме у цій віковій групі.