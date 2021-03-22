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Київ вирішив не зупиняти громадський транспорт

Громадський транспорт курсуватиме з наповненістю не більше 50 відсотків місць.

Київ вирішив не зупиняти громадський транспорт
Фото: КМДА

Громадський транспорт у Києві працюватиме, проте з суворим дотриманням протиепідемічних норм.

Про це інформує пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Сьогодні на засіданні постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА ухвалили рішення не зупиняти роботу громадського транспорту - наземного та метрополітену.

То ж громадський транспорт курсуватиме з наповненістю не більше 50 відсотків місць, що передбачені технічною характеристикою транспортного засобу і визначені в реєстраційних документах на такий транспортний засіб.

"Міська влада закликає пасажирів дотримуватися маскового режиму та соціальної дистанції! Столиця робить усе, щоб не допустити транспортної та економічної кризи і колапсу медичної системи", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на позачерговому засіданні у понеділок, 22 березня, змінив правила роботи транспорту в регіонах із "червоним" рівнем епіднебезпеки. Рішення щодо заборони регулярних і нерегулярних залізничних та автомобільних перевезень у "червоній"зоні прийматиме місцева влада.  

Раніше мерія Києва попереджала, що зупинка транспорту в Києві призведе до колапсу.

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