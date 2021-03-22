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МОЗ віднесло Сумську область до "червоної" зони

Протягом останні трьох днів Сумщина перевищувала допустимий рівень госпіталізацій. 

МОЗ віднесло Сумську область до "червоної" зони
Фото: ohchr.org

Міністерство охорони здоров'я віднесло Сумську область за індикаторними показниками до "червоної", насуворішої зони карантину. 

Рівень госпіталізацій на Сумщині за останні три дні перевищив допустиму позначку в 60 на 100 000 населення, йдеться у звіті індикаторних показників для визначення регіонів зі значним поширенням COVID-19.

До цього Сумщина була в помаранчевій зоні. Місцева влада може самостійно ухвалити рішення про посилення карантину на території області, також офіційно на "червоний" рівень карантину її може перевести урядова комісія ТЕБ та НС.

Крім Сумської, "червоні" також Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Одеська і Чернівецька області.

"Помаранчевим" позначені Вінницька, Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська і Чернігівська. 

"Жовті" тільки Харківська, Херсонська, Рівненська, Кіровоградська, Запорізька і Волинська області.

Нагадаємо, що 20 березня Одеська область потрапила до “червоної зони” карантину, у цій зоні раніше опинилися столиця та ще чотири регіони. Київ за індикаторними показниками став червоним 19 березня. За день до цього міська влада ухвалила рішення посилити карантин з 20 числа, але вже в суботу урядова комісія ТЕБ та НС вирішила офіційно зробити столицю "червоною" з 23 березня

Цей рівень карантину передбачає і припинення курсування громадського транспорту, але рішення про те, чи буде він працювати, мають оголосити сьогодні. Поки що в місті чинна норма про перевезення 50% пасажирів від кількості сидячих місць. 

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