​У Марселі поліція розігнала близько 6500 людей, які зібралися на карнавал без масок

В місті діють обмежувальні заходи, введені для боротьби з коронавірусом.

Французька поліція розігнала людей, які зібралися на святкування карнавалу в Марселі без дозволу на проведення заходу.

Як повідомляє Charente libre, на карнавал зібралися близько 6500 осіб, більшість з яких не надягали маски.

Для розгону учасників поліція застосувала сльозогінний газ. Префектура поліції департаменту Буш-дю-Рон повідомила, що правоохоронці затримали сімох осіб.

Мер Марселя Бенуа Паян висловив обурення поведінкою жителів міста під час карантину.

"Я розлючений. Подібний егоїзм деяких безвідповідальних людей неприпустимий", - написав він у Twitter.

Паян додав, що дії окремих людей "зводять нанівець колективні зусилля з боротьби з коронавірусом, і таким вчинкам не може бути виправдання".

Je suis en colère. L’attitude égoïste de quelques irresponsables est inacceptable !

Ils devront répondre de leurs actes devant la justice. — Benoît Payan (@BenoitPayan) March 21, 2021

У Марселі діють обмежувальні заходи, введені для боротьби з коронавірусом. Жителі міста повинні носити маски в публічних місцях, також існують обмеження за чисельністю учасників заходів.

Нагадаємо, 16 березня Франція вступила в третю хвилю пандемії COVID-19. Середнє число нових випадків захворюваності протягом тижня перевищило 25 тисяч вперше з 20 листопада.