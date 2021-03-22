Прем'єр Словаччини готовий піти у відставку через скандал із закупівлею російської вакцини

За словами політика, "заради заспокоєння ситуації" також слід піти у відставку міністрам економіки та юстиції.

Прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович запропонував подати у відставку заради спасіння правлячої коаліції та вирішення урядової кризи, що виникла через закупівлю російської вакцини проти коронавірусу "Спутник V".

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Матович зазначив, що готовий піти з посади, але залишитися членом уряду. За словами політика, "заради заспокоєння ситуації" також слід піти у відставку міністрам економіки та юстиції.

Раніше партнери по коаліції пригрозили самі покинути уряд в разі, якщо Матович не піде у відставку до 24 березня.

Нагадаємо, урядова криза в Словаччині вибухнула після того, як з'ясувалося, що прем'єр Матович без узгодження з партнерами уклав договір з Росією про постачання "Супутника V". 12 березня подав у відставку міністр охорони здоров'я країни Марек Крайчий.

Пізніше до політичної кризи додався і дипломатичний конфлікт з Україною, винуватцем якого знову став глава словацького уряду. В інтерв'ю Radio Express 3 березня на запитання журналіста, що він пообіцяв росіянам за постачання вакцини, Матович відповів: "Закарпатську Україну". Однак одразу ж наголосив, що це був жарт. Голова МЗС України Дмитро Кулеба назвав висловлювання словацького прем'єра некоректним і недружнім. А МЗС заявило, що вимагає від прем’єра Словаччини офіційних вибачень.

4 березня голова МЗС Словаччини попросив пробачення за слова свого прем'єра, а пізніше Матович особисто перепросив за невдалий жарт про Закарпаття.

Епідеміологічна ситуація в Словаччині зараз несприятлива - показники смертності від COVID-19 в співвідношенні з кількістю населення є одними з найбільш високих в Європі.