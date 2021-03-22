Вірменія: передчуття «вірменського Медведчука»
Вірменія: передчуття «вірменського Медведчука»
Київ та Одеська область офіційно перейдуть у "червону зону" 23 березня
Київ та Одеська область офіційно перейдуть у "червону зону" 23 березня
Трильйони Байдена: як Україна і світ імпортують інфляцію зі США
Трильйони Байдена: як Україна і світ імпортують інфляцію зі США
"ЄС" вимагає, аби Геращенко спростував заяву про організацію акції під ОП Порошенком
"ЄС" вимагає, аби Геращенко спростував заяву про організацію акції під ОП Порошенком
У "червоній зоні" після потрапляння туди Києва і Одеси можуть змінити режим роботи транспорту
У "червоній зоні" після потрапляння туди Києва і Одеси можуть змінити режим роботи транспорту
Геращенко назвав протест на Банковій спробою спровокувати кровопролиття
Геращенко назвав протест на Банковій спробою спровокувати кровопролиття
У Долині нарцисів на Закарпатті зайнялася пожежа
У Долині нарцисів на Закарпатті зайнялася пожежа
"Слуга народу" скликає позачергове засідання Ради через події на Банковій
"Слуга народу" скликає позачергове засідання Ради через події на Банковій
Пошкодження будівлі Офісу Президента після суботньої акції оцінили у 2 млн грн
Пошкодження будівлі Офісу Президента після суботньої акції оцінили у 2 млн грн
ГоловнаСвіт

Прем'єр Словаччини готовий піти у відставку через скандал із закупівлею російської вакцини

За словами політика, "заради заспокоєння ситуації" також слід піти у відставку міністрам економіки та юстиції.

Прем'єр Словаччини готовий піти у відставку через скандал із закупівлею російської вакцини
Фото: novinky.cz

Прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович запропонував подати у відставку заради спасіння правлячої коаліції та вирішення урядової кризи, що виникла через закупівлю російської вакцини проти коронавірусу "Спутник V".

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Матович зазначив, що готовий піти з посади, але залишитися членом уряду. За словами політика, "заради заспокоєння ситуації" також слід піти у відставку міністрам економіки та юстиції.

Раніше партнери по коаліції пригрозили самі покинути уряд  в разі, якщо Матович не піде у відставку до 24 березня.

Нагадаємо, урядова криза в Словаччині вибухнула після того, як з'ясувалося, що прем'єр Матович без узгодження з партнерами уклав договір з Росією про постачання "Супутника V". 12 березня подав у відставку міністр охорони здоров'я країни Марек Крайчий.

Пізніше до політичної кризи додався і дипломатичний конфлікт з Україною, винуватцем якого знову став глава словацького уряду. В інтерв'ю Radio Express 3 березня на запитання журналіста, що він пообіцяв росіянам за постачання вакцини, Матович відповів: "Закарпатську Україну". Однак одразу ж наголосив, що це був жарт. Голова МЗС України Дмитро Кулеба назвав висловлювання словацького прем'єра некоректним і недружнім. А МЗС заявило, що вимагає від прем’єра Словаччини офіційних вибачень.

4 березня голова МЗС Словаччини попросив пробачення за слова свого прем'єра, а пізніше Матович особисто перепросив за невдалий жарт про Закарпаття.

Епідеміологічна ситуація в Словаччині зараз несприятлива - показники смертності від COVID-19 в співвідношенні з кількістю населення є одними з найбільш високих в Європі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також