Гендиректор BioNTech: локдауни у більшості країн Європи та в США можуть припинитися до осені

"Спалахи будуть, але це буде фоновий шум".

Генеральний директор німецької фармацевтичної компанії BioNTech Угур Шахін вважає, що карантинні обмежені у більшості країн Європи та в США будуть скасовані до осені.

Про це пише Welt am Sonntag.

"У багатьох країнах Європи і США, ймовірно, до кінця літа вже не потребуватимуть локдауну. Спалахи будуть, але це буде фоновий шум. Будуть мутації, але вони нас не злякають", – зазначив Шахін.

Він зауважив водночас, що "вірус нікуди не зникне", а людству знадобиться щонайменше рік, аби взяти пандемію коронавірусу під контроль.

Нагадаємо, німецька фармацевтична компанія BioNTech SE, яка разом з американською компанією Pfizer Inc. розробила антиковідну вакцину, створила альянс з 13-ма фармакологічними компаніями для подолання дефіциту вакцини у Європі.