BioNTech створила альянс з фармакологічними компаніями для подолання дефіциту вакцини

Серед цих компаній: Novartis AG, Merck KGaA і Sanofi SA.

Німецька фармацевтична компанія BioNTech SE, яка разом з американською компанією Pfizer Inc. розробила антиковідну вакцину, створила альянс з 13-ма фармакологічними компаніями для подолання дефіциту вакцини у Європі.

Про це пише The Wall Street Journal.

Серед цих компаній: Novartis AG, Merck KGaA і Sanofi SA. За словами прес-секретаря BioNTech, переговори щодо нового виробничого альянсу були узгоджені з Pfizer.

Більшість з компаній розміщені у Європі, а деякі з них – ключові конкуренти Pfizer.

Альянс має амбітну мету випустити у 2021 році два мільярди доз вакцини.

“Європейський Союз бореться з нестачею вакцини, оскільки виробники, зокрема британо-шведська фармацевтична компанія AstraZeneca PLC, не виконали свої зобов'язання з постачання вакцини блоку”, – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, дефіцит посилив напругу поміж ЄС і США, а нові експортні обмеження, які встановили ЄС, Великобританія і США, можуть перешкодити постачанню дефіцитних інгредієнтів для вакцин.

Нагадаємо, лідери п'яти країн Європейського союзу закликали до переговорів на високому рівні щодо “забезпечення справедливого розподілу доз вакцини проти коронавірусу”, заявивши, що існуюча система до літа створить “величезні диспропорції” між країнами-членами блоку.

Європейська комісія відреагувала на це звернення і заявила, що найбільш справедливою основою для розподілу доз вакцин є розподіл пропорційно населенню кожної держави-члена Євросоюзу.