Єврокомісія виступила за пропорційний розподіл вакцин від коронавірусу

Європейська комісія відреагувала на звернення кількох країн ЄС щодо розподілу вакцин проти коронавірусу і заявила, що найбільш справедливою основою для розподілу доз вакцин є розподіл пропорційно населенню кожної держави-члена Євросоюзу.

Про це йдеться в заяві ЄК, передає "Інтерфакс-Україна".

"Це рішення, яке комісія запропонувала для всіх угод про попередню закупівлю (вакцин). Це справедливе рішення, оскільки вірус вражає однаково скрізь, у всіх частинах ЄС", - йдеться в заяві.

У ній вказується на те, що розподіл вакцин за угодами про попередню закупівлю "здійснюється в ході прозорого процесу".

При цьому ЄК зазначає, що держави-члени ЄС "вирішили відійти від пропозиції комісії, додавши гнучкості, яка дозволяє погоджувати інший розподіл доз з урахуванням епідеміологічної ситуації та потреб в вакцинації кожної країни".

Відповідно до такої системи, якщо держава вирішує не застосовувати належний їй пропорційний розподіл, дози перерозподіляються між іншими зацікавленими державами. Це призвело до зміни пропорційного розподілу, запропонованого ЄК за всіма шістьма угодами про попередню закупівлю вакцин, пояснюють в Єврокомісії.

"Якщо держави-члени захочуть повернутися до пропорційної основи, вони мусять досягнути угоди", - йдеться в заяві ЄК.

Раніше лідери п'яти країн Європейського союзу закликали до переговорів на високому рівні щодо “забезпечення справедливого розподілу доз вакцини проти коронавірусу”, заявивши, що існуюча система до літа створить “величезні диспропорції” між країнами-членами блоку.

Голови урядів Австрії, Болгарії, Латвії, Словенії та Чехії надіслали спільного листа президенту Євроради Шарлю Мішелю і президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн.

Чиновники ЄС закликали “якомога швидше провести обговорення цього важливого питання серед лідерів”.