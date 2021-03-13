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В українській армії зареєстровано ще 222 випадків ковіду

Від коронавірусу вже вакциновано 6046 українських військових.

В українській армії зареєстровано ще 222 випадків ковіду

За минулу добу, 12 березня в українській армії зареєстровано 222 нових випадки захворювання на коронавірус.

Про це повідомили у Командуванні Медичних сил ЗСУ.

З них до закладів охорони здоров’я госпіталізована 41 особа.

Станом на 13 березня в Збройних Силах України на ковід хворіє 1526 осіб. Всього за час пандемії одужала 16 691 особа, летальних випадків – 50.

На ізоляції (у т. ч. самоізоляції) перебуває 449 осіб.

Від початку вакцинальної кампанії вакциновано 6046 українських військових, з них 1260 – військові медики. За минулу добу проти COVID-19 щеплено 694 воїнів.

Нагадаємо, за минулу добу, 12 березня в Україні на коронавірус захворіли 13 276 осіб, зокрема 710 дітей та 382 медпрацівники. Від ускладнень вірусу померло 243 людини.

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