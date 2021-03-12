Вінниця посилила карантин через загрозливу ситуацію з ковідом

Вінницька комісія з питань ТЕБ та НС вирішила з 13 березня ввести у місті карантинні обмеження "червоного" рівня.

Про це йдеться на сайті міської ради.

З суботи у місті не будуть працювати заклади культури, спортивні зали, фітнес-центри, басейни. Також забороняється проведення всіх розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та будь-яких інших масових заходів, крім офіційних спортивних змагань.

"Через стрімке поширення захворюваності на COVID-19 у Вінницькій міській територіальній громаді додатково до протиепідемічних заходів «помаранчевого» рівня, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2020р. № 1236 (зі змінами), у Вінниці вводяться карантинні обмеження «червоного» рівня щодо заборони проведення будь-яких масових заходів та роботи спортивних закладів і закладів культури", ‒ зазначено в повідомленні.

Протягом доби 11 березня у Вінницькій області виявили рекордні 940 випадків захворювання на COVID-19. При цьому найбільша кількість нових випадків фіксується саме у Вінниці – за останній тиждень це від 226 до 404 нових хворих щодня.

Мер Вінниці Сергій Моргунов повідомив, що в міських лікарнях вже не залишилося вільних реанімаційних ліжок.

"Наші лікарі і медичний персонал уже «падають з ніг». Третя хвиля «ковіду» у нас почалась в середині лютого і триває фактично місяць. При цьому жодних навіть стриманих прогнозів щодо її послаблення наразі немає", - сказав він на брифінгу в п'ятницю.

Моргунов сказав, що можливості міських лікарень уже повністю вичерпані і закликав облдержадміністрацію віддати під лікування ковіду обласну клінічну лікарню ім. Пирогова та обласний клінічний госпіталь ветеранів війни.

"Я звертаюсь до всіх вінничан це усвідомити і зрозуміти: чи потрапить наш регіон до «червоної зони» карантинних обмежень, або ж ситуація стабілізується і захворюваність почне спадати – це буде залежати від дій кожного з нас. Це колективна відповідальність за збереження здоров’я громади. Прошу всіх: потрібно на деякий час, хоча б 2-3 тижні, максимально обмежити контакти з оточуючими", - сказав Моргунов.

Нагадаємо, що "червоний" рівень епіднебезпеки встановлюється на території регіонів із значним поширенням COVID-19. Зараз в Україні у "червоній" зоні перебувають чотири області: Івано-Франківська, Чернівецька, Закарпатська і Житомирська.

На території дев'яти областей та Києва встановлено попереджувальний "помаранчевий" рівень карантину.