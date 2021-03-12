СБУ викрила оборудку з "тіньової" реалізації неякісних нафтопродуктів через АЗС Glusco
СБУ викрила оборудку з "тіньової" реалізації неякісних нафтопродуктів через АЗС Glusco
ОАСК незаконно передав у приватне користування одне з найбільших родовищ літієвих руд
ОАСК незаконно передав у приватне користування одне з найбільших родовищ літієвих руд
Розслідувач Bellingcat Христо Грозєв приїхав в Україну
Розслідувач Bellingcat Христо Грозєв приїхав в Україну
Вантажне судно з українським екіпажем затонуло біля Румунії, МЗС оприлюднило список врятованих (оновлено)
Вантажне судно з українським екіпажем затонуло біля Румунії, МЗС оприлюднило список врятованих (оновлено)
Силовики проводять масштабну спецоперацію на об'єктах Glusco, - ЗМІ
Силовики проводять масштабну спецоперацію на об'єктах Glusco, - ЗМІ
Данія, Норвегія та Ісландія призупиняють щеплення вакциною AstraZeneca (оновлено)
Данія, Норвегія та Ісландія призупиняють щеплення вакциною AstraZeneca (оновлено)
СБУ перевірить депутатів, які голосували за "Харківські угоди"
СБУ перевірить депутатів, які голосували за "Харківські угоди"
Как Украина формирует антироссийскую коалицию в ООН
Как Украина формирует антироссийскую коалицию в ООН
Британський штам COVID-19 смертоносніший за попередні на 64%, - дослідження
Британський штам COVID-19 смертоносніший за попередні на 64%, - дослідження
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

Вінниця посилила карантин через загрозливу ситуацію з ковідом

Місто вирішило не чекати, поки область стане "червоною".

Вінниця посилила карантин через загрозливу ситуацію з ковідом
Фото: dfrr.minregion.gov.ua

Вінницька комісія з питань ТЕБ та НС вирішила з 13 березня ввести у місті карантинні обмеження "червоного" рівня.

Про це йдеться на сайті міської ради.

З суботи у місті не будуть працювати заклади культури, спортивні зали, фітнес-центри, басейни. Також забороняється проведення всіх розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та будь-яких інших масових заходів, крім офіційних спортивних змагань.

"Через стрімке поширення захворюваності на COVID-19 у Вінницькій міській територіальній громаді додатково до протиепідемічних заходів «помаранчевого» рівня, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2020р. № 1236 (зі змінами), у Вінниці вводяться карантинні обмеження «червоного» рівня щодо заборони проведення будь-яких масових заходів та роботи спортивних закладів і закладів культури", ‒ зазначено в повідомленні.

Протягом доби 11 березня у Вінницькій області виявили рекордні 940 випадків захворювання на COVID-19. При цьому найбільша кількість нових випадків фіксується саме у Вінниці – за останній тиждень це від 226 до 404 нових хворих щодня.

Мер Вінниці Сергій Моргунов повідомив, що в міських лікарнях вже не залишилося вільних реанімаційних ліжок.

"Наші лікарі і медичний персонал уже «падають з ніг». Третя хвиля «ковіду» у нас почалась в середині лютого і триває фактично місяць. При цьому жодних навіть стриманих прогнозів щодо її послаблення наразі немає", - сказав він на брифінгу в п'ятницю.

Моргунов сказав, що можливості міських лікарень уже повністю вичерпані і закликав облдержадміністрацію віддати під лікування ковіду обласну клінічну лікарню ім. Пирогова та обласний клінічний госпіталь ветеранів війни.

"Я звертаюсь до всіх вінничан це усвідомити і зрозуміти: чи потрапить наш регіон до «червоної зони» карантинних обмежень, або ж ситуація стабілізується і захворюваність почне спадати – це буде залежати від дій кожного з нас. Це колективна відповідальність за збереження здоров’я громади. Прошу всіх: потрібно на деякий час, хоча б 2-3 тижні, максимально обмежити контакти з оточуючими", - сказав Моргунов.

Нагадаємо, що "червоний" рівень епіднебезпеки встановлюється на території регіонів із значним поширенням COVID-19. Зараз в Україні у "червоній" зоні перебувають чотири області: Івано-Франківська, Чернівецька, Закарпатська і Житомирська.

На території дев'яти областей та Києва встановлено попереджувальний "помаранчевий" рівень карантину.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також