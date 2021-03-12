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Novavax оцінила ефективність своєї вакцини у 96,4% для оригінального штаму і 86,3% для "британського"

Загальна ефективність проти обох цих штамів - 89,7%.

Novavax оцінила ефективність своєї вакцини у 96,4% для оригінального штаму і 86,3% для "британського"
Фото: cgtn.com

Компанія Novavax заявила, що ефективність її вакцини від коронавірусу становить 96,4% для оригінального штаму та 86,3% для "британського".

Таким чином, загальна ефективність проти обох цих штамів - 89,7%, повідомляється на сайті компанії.

До таких висновків компанія дійшла за підсумками третьої стадії клінічного дослідження, яке проводилося у Великобританії. У ньому взяли участь 15 тисяч осіб віком від 18 до 84 років (близько 27% - старші за 65 років).

У невеликому дослідженні в ПАР, де циркулює ще один більш заразний штам коронавірусу, вакцина показала ефективність у 55,4% (для ВІЛ-позитивних - менш ніж 50%). При цьому вона повністю запобігала тяжкому перебігу захворювання.

Отримані дані компанія має намір використати для отримання ліцензії на використання препарату.

Novavax планує виробляти свою вакцину на восьми виробничих майданчиках, у тому числі в Індійському інституті сироватки.

Нагадаємо, що вакцина Novavax є однією з тих, на які, за словами глави МОЗ Максима Степанова, чекає Україна.

Вакцина Novavax - це субодинична вакцина, що містить білки вірусу SARS-CoV-2. Вона "вчить" організм людини виробляти відповідну реакцію на ці білки. За схожим принципом працюють вакцини від грипу і гепатиту В. Для повної імунізації препраратом Novavax потрібно ввести дві дози з інтервалом у 21 день. 

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