Усі, хто був вакцинований поза чергою, отримають другу дозу в термін, зазначений в офіційній інструкції.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів про умови вакцинації громадських діячів проти коронавірусу.

Про це він розповів LB.ua.

Ляшко зазначив, що наказом міністра охорони здоров’я було внесено зміни до Дорожньої карти вакцинації, що дозволило популяризувати щеплення шляхом вакцинації публічних і відомих осіб залишковими дозами препаратів, які утворюються під час виїзних мобільних сесій.

"Вакцина CoviShield поставляється в Україну в 10-дозних флаконах. Після відкриття вони мають бути використані впродовж 6 годин. Повторне охолодження чи перевезення цих доз суворо заборонене. І якщо вакцину не буде використано, вона підлягає утилізації. Тому щоб цього не сталося – ми першочергово залучаємо осіб з груп ризику з наступних етапів. А якщо це зробити неможливо, то можна залучити відомих людей для демонстрації на конкретних прикладах, що вакцинація від COVID-19 — безпечна та доцільна", - пояснив Ляшко.

За його словами, з метою недопущення нераціонального використання доз дозволяється вакцинувати відомих публічних осіб, якщо:

було зафіксовано відмову від вакцинації людей за планом, заради яких був відкритий 10-дозний флакон;

кількість людей, які вакцинуються в день роботи мобільної бригади, була не кратна 10 і залишилося декілька доз;

якщо людина прийшла на вакцинацію, але в неї було виявлено протипоказання до цього.

Це умови, за яких дозволяється запрошувати до вакцинації людей, щеплення для яких не було передбачено на першому етапі.

"Наша головна мета - щоб під час вакцинації всі наявні дози були використані максимально ефективно", - наголосив Ляшко.

Головний санлікар також пояснив, що до публічних і громадських діячів зараховано:

учасників бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, у відсічі і стримуванні збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях;

народних депутатів України, керівників центральних органів виконавчої влади, обласних державних адміністрацій, обласних рад, органів місцевого самоврядування, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я державних адміністрацій, головних державних санітарних лікарів (областей, міста Києва, на водному, повітряному, залізничному транспорті), лідерів і представників релігійних організацій;

видатних письменників, журналістів, спортсменів, музикантів, акторів, співаків, інших діячів сфери культури, старших 60 років.

Формують списки громадських діячів для вакцинації регіональні Департаменти охорони здоров’я спільно із пресслужбами ОДА.

Як це працюватиме:

громадських діячів потрібно повідомити в доступний спосіб про можливість вакцинації в разі залишків;

коли стає зрозуміло, що в день проведення вакцинації є залишки доз, відповідальний за списки громадських діячів уточнює, хто із громадських діячів зможе вакцинуватися;

громадські діячі повинні бути готові приїхати в місце проведення вакцинації протягом часу до моменту обов’язкової утилізації залишків від оголошення наявності таких доз.

"Окремо варто зазначити, що всі, хто був вакцинований поза чергою, обов’язково отримають другу дозу тієї ж вакцини в термін, зазначений в офіційній інструкції до вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19", - додав Ляшко.

Нагадаємо, з 1 березня в Україні запрацювала послуга запису на безкоштовну вакцинацію від COVID-19. Для цього необхідно зареєструватися через платформу «Дія», на сайті або через мобільний додаток. Проте чергою це назвати складно, адже користувачі не отримують жодного порядкового номера і не знають, скільки людей зареєструвалося перед ними. «Дія» також не повідомляє навіть приблизних термінів вакцинації для зареєстрованих громадян. Крім того, незрозуміло, чи потрібно реєструватися в лист очікуванням людям, які належать до пріоритетних груп. Що не так із чергою на вакцинацію від ковіду, читайте в матеріалі LB.ua.

Наразі в Україні вакцинується лише перша пріоритетна група - медичні працівники і військові. Водночас з одного відкритого флакона вакцину може отримати 10 людей. Після відкриття флакон не може зберігатися довше за 6 годин. Тому в МОЗ дозволили вакцинуватися громадським, релігійним і культурним діячам залишками вакцини та проводити публічні вакцинації — «щоб популяризувати щеплення і підняти довіру людей».

Позапланово вже вакцинувалися президент Володимир Зеленський, міністр охорони здоров’я Максим Степанов і головний санітарний лікар Віктор Ляшко. 11 березня міністр культури публічно отримав перше щеплення і закликав громадських діячів власним прикладом популяризувати вакцинацію.

Голова МОЗ вважає,що на комерційному ринку вакцина від COVID-19 може з'явитися не раніше ніж улітку-восени.