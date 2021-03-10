У Києві запустили форму на вакцинацію від ковіду для громадських діячів

Київська влада розпочала запис до списку очікування на вакцинацію проти COVID-19 для громадських діячів.

Про це LB.ua розповів регіональний координатор вакцинації у місті Києві Василь Животенюк.

Він зазначив, що як таких критеріїв для визначення хто є громадським діячем немає, однак головне, щоб людина мала велику аудиторію і була готова популяризувати вакцинацію через ЗМІ та через власні канали комунікації.

За словами Животенюка, вакцинація громадських діячів відбуватиметься залишковими дозами. Однак, у столиці їх небагато, оскільки вони використовуються для медиків.

Заповнити форму на вакцинацію можна тут.

Нагадаємо, 3 1 березня в Україні запрацювала послуга запису на безкоштовну вакцинацію від COVID-19. Для цього необхідно зареєструватися через платформу «Дія», на сайті або через мобільний додаток. Зазначалося, що перші 5 днів нею скористалися понад 155 тисяч громадян. (як починалась вакцинація, читайте в матеріалі LB.ua "Щеплені і щасливі").

Проте чергою це назвати складно, адже користувачі не отримують жодного порядкового номера і не знають, скільки людей зареєструвалося перед ними. «Дія» також не повідомляє навіть приблизних термінів вакцинації для зареєстрованих громадян. Крім того, незрозуміло, чи потрібно реєструватися в лист очікуванням людям, які належать до пріоритетних груп. Що не так із чергою на вакцинацію від ковіду, читайте в матеріалі LB.ua.

Наразі в Україні вакцинується лише перша пріоритетна група - медичні працівники і військові. Водночас з одного відкритого флакона вакцину може отримати 10 людей. Після відкриття флакон не може зберігатися довше за 6 годин. Тому в МОЗ дозволили вакцинуватися громадським, релігійним і культурним діячам залишками вакцини та проводити публічні вакцинації — «щоб популяризувати щеплення і підняти довіру людей».

Позапланово вже вакцинувалися президент Володимир Зеленський, міністр охорони здоров’я Максим Степанов і головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Голова МОЗ вважає,що на комерційному ринку вакцина від COVID-19 може з'явитися не раніше літа-осені.