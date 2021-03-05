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Степанов розповів, коли COVID-вакцини з'являться на комерційному ринку

"Всі виробники законтрактовані до кінця року тільки з урядами".

Степанов розповів, коли COVID-вакцини з'являться на комерційному ринку
Фото: Макс Требухов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає,що на комерційному ринку вакцина від COVID-19 може з'явитися не раніше літа-осені.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "1+1", передає "Інтерфакс-Україна".

"Я впевнений, що на комерційному ринку вакцина, виходячи з наших переговорів з виробниками, раніше літа-осені вакцини просто не з'являться. Всі виробники законтрактовані до кінця року тільки з урядами, у них не вистачає потужностей катастрофічно, всюди зриваються поставки", - сказав Степанов.

Нагадаємо, станом на 3 березня у лист очікування вакцинації від COVID-19 через портал і додаток "Дія" та через контактцентр МОЗ записалися 100 тисяч українців.

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