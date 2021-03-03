Бюджетний комітет зняв із розгляду законопроєкт, що забирав 138 млн гривень з Програми медгарантій для Центру мікрохірургії ока

Це означає, що принаймні завтра документ не потрапить на розгляд парламенту.

Із засідання Комітету з питань бюджету зняли розгляд законопроєкту №4649, що передбачав виділення 138 млн гривень для київської лікарні "Центр мікрохірургії ока" за рахунок фінансування Програми медичних гарантій.

Це означає, що принаймні завтра за цей документ у сесійній залі голосувати не будуть, повідомила у Facebook народна депутатка від "Голосу" Ольга Стефанішина.

"Бо він - про лобізм у медицині, коли привілейованому Центру мікрохірургії ока дають гроші, забравши в тих, хто працює за правилами", - зазначила вона.

Центр мікрохірургії ока наразі перебуває у власності МОЗ. ЦМО підписав договір з НСЗУ у серпні 2020 року, коли була ухвалена спеціальна постанова Кабміну, що затвердила формулу розрахунку договору для цього закладу.

"Наприкінці року Центр змінив власника - ним стало Міністерство охорони здоров’я. Відповідно, НСЗУ не може продовжувати сплачувати закладу надані медичні послуги, оскільки такі заклади фінансуються через медичну субвенцію. А цими коштами НСЗУ не розпоряджається. Щоб укласти договір з НСЗУ і отримувати кошти за Програмою медичних гарантій, заклад має відповідати усім вимогам, зокрема, автономізуватися - стати комунальним некомерційним підприємством", - пояснили в НСЗУ.

Якщо заклад не автономізується - він не зможе отримувати гроші у межах Програми медичних гарантій, з чим, відповідно, і пов'язана спроба отримати гроші через спеціальний закон зі змінами до бюджету.

Нагадаємо, Стефанішина повідомила LB.ua, що вона та інші народні депутати подали близько 450 правок до законопроєкту, які показували всі дефіцитні програми в системі охорони здоров'я. У цьому році Програма медгарантій сильно недофінансована - уряд виділив на неї 123 млрд грн замість потрібних 225 млрд грн. Але на засіданні підкомітету всі правки були відхилені, а на голосування в зал документ хотіли винести вже завтра.