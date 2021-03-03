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Посол Британії запевнила, що Covishield та Oxford/AstraZeneca - ідентичні

Відрізняється тільки назва, за якою ця вакцина ліцензована.

Посол Британії запевнила, що Covishield та Oxford/AstraZeneca - ідентичні
Мелинда Симмонс
Фото: twitter.com/melsimmons24

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс запевнила, що вакцина Covishield та Oxford/AstraZeneca є ідентичними. Вона пояснила, що відрізняється тільки назва, за якою ця вакцина ліцензована та виробляється в Індії.

"Припущення, що вакцини AZ/Covishield, що використовуються в Україні, відрізняються за формулою, є категорично неправильним", -  написала Сіммонс в Twitter.

Нагадаємо, 23 лютого Україна отримала 500 тис. доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca індійського виробництва. Через день в Україні стартувала кампанія з вакцинації.

Станом на ранок 3 березня першу дозу вакцини вкололи вже 6 888 людям. Зокрема, вакцинувалися міністр охорони здоров’я Максим Степанов, головний санітарний лікар Віктор Ляшко, керівник Національної служби здоров’я Андрій Віленський.

Учора президент Володимир Зеленський вакцинувався як верховний головнокомандувач. Щеплення зробили вакциною AstraZeneca індійського виробництва, купленою за бюджетні гроші. Це відбулося на території військового мобільного госпіталю №59 разом з військовими медиками та військовослужбовцями, які виконують бойові завдання на передовій.

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