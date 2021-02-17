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500 тис. доз вакцини AstraZeneca мають прибути до кінця тижня, - Степанов

500 тис. доз вакцини AstraZeneca повинні прибути в Україну до кінця тижня.

500 тис. доз вакцини AstraZeneca мають прибути до кінця тижня, - Степанов
Фото: facebook/Максим Степанов

Україна почне вакцинацію від COVID-19 з вакцини AstraZeneca виробництва індійської компанії Serum Institute. Вакцинація розпочнеться до кінця тижня. 

Про це в ефірі телеканалу "Украіна 24" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Думаю, що перше, з чого ми почнемо вакцинуватися, це саме вакцина компанія AstraZeneca, яка виробляється Serum Institute (Індія)", - сказав Степанов.

Він уточнив, що 500 тис. доз вакцини AstraZeneca повинні прибути в Україну до кінця тижня.

"До кінця тижня вони повинні бути вже в Україні. Там вирішуються питання логістики, відвантаження безпосередньо з Індії, фрахт літака та інше", - сказав міністр.

Нагадаємо, що 15 лютого в Україні подали на реєстрацію вакцину AstraZeneca проти ковіду.

Перед цим, 10 лютого, компанія Sinovac подала заявку про державну реєстрацію в Україні вакцини проти COVID-19 під зобов'язання для екстреного медичного застосування.

Також на реєстрацію подали вакцину Pfizer. 

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