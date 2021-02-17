Українці найбільше довіряють вакцині від ковіду Pfizer, - опитування

У трійку вакцин-лідерів довіри також увійшли шведсько-британська "AstraZeneca і американська "Moderna".

23% українців довіряють якості американо-німецької вакцини проти коронавірцсу "Pfizer/BioNTech". У трійку вакцин-лідерів довіри також входять шведсько-британська "AstraZeneca/Oxford" і американська "Moderna" (відповідно 6% і 12% опитаних).

Про це свідчать дані соціологічного опитування компанії "Research & Branding Group".

Приблизно однакова кількість українців довіряють російській вакцині Sputnik V (9%) і американській Novavax (8%), а трьом китайським розробкам загалом довіряє 3% опитаних.

При цьому 44% українців не вірять у здатність системи охорони здоров'я України впоратися з вакцинацією населення.

35% опитаних вважають, що з вакцинацією українська медицина впорається лише частково. І тільки 20% позитивно оцінюють перспективи вакцинації в країні.

Фото: rb.com.ua

Що стосується глобального успіху вакцинації, думки українців розділилися: 39% опитаних вважають, що масова вакцинація зможе повернути людство до нормального життя, тоді як протилежної точки зору дотримується 36%. Не визначились чверть, відповідно 25%.

"Слід зазначити, що серед українців, які згодні вакцинуватися вища, ніж по загальній вибірці, довіра до всіх вакцин, а також більше упевненості в здатності української охорони здоров’я впоратися з вакцинацією і віри в те, що вакцинація поверне людство до нормального життя", - зазначили в результатах опитування.

Опитування проводилося у період з 20 січня по 1 лютого 2021 року. Опитано 1802 респонденти у віці від 18 років і старше. Вибірка репрезентує населення України за статтю, віком, типом населеного пункту і регіоном проживання (за винятком непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей, АР Крим, і м. Севастополь). Метод опитування – особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Максимальна похибка вибірки не перевищує +/-2,4%.

Нагадаємо, МОЗ запустило інформаційний портал з питань COVID-вакцинації.

Як повідомляли, на реєстрації в Україні перебувають три вакцини проти COVID-19 - від Oxford/AstraZeneca, Pfizer Manufacturing Belgium та Sinovac.

Початок вакцинації планували на 15 лютого - відразу після того, як Україна отримає 500 тисяч доз вакцин AstraZenec. Однак учора очільник МОЗ допустив перенесення старту вакцинації на початок наступного тижня.