Повернення до адаптивного карантину уряд розгляне 17 лютого, - Мокан

Кабінет Міністрів розгляне повернення до адаптивного карантину на найближчому засіданні уряду 17 лютого.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді, народний депутат Василь Мокан у ефірі телеканалу "Україна 24", повідомляє Укрінформ.

"Це рішення готується на найближче засідання уряду. Дискусії щодо нього тривають", - сказав Мокан.

За його словами, планується продовження карантину і режиму надзвичайної ситуації ще на два місяці - до травня, і при цьому введення зонального адаптивного карантину з чотирма зонами.

За замовчуванням буде діяти режим "жовтої зони", а в разі погіршення ситуації з сигнальними показниками буде перехід у "помаранчеву зону" з відповідними рішеннями регіональних комісій. "Червона зона" буде вводитися в разі сильного навантаження на систему охорони здоров'я.

"Упевнений, що завтра більш детально буде сказано усе про адаптивний карантин. У будь-кому випадку про карантин вихідного дня не йдеться, йдеться про введення чотирьох зон", - наголосив він.

Як повідомляли, жовта зона передбачає ті обмеження, які діють зараз.

Обмеження червоної зони – це обмеження, що були введені під час зимового локдауну. Їх будуть вводити, якщо два з п’яти визначених показників триматимуться три дні поспіль.

Мова про такі показники:

1. Завантаженість в регіоні (області) ліжок з киснем більше ніж на 65 %

2. Кількість госпіталізацій більше 60 на 100 тисяс населення протягом 7 днів

3. Зростання кількості госпіталізацій в регіоні більше ніж на 50% за тиждень

4. Кількість ПЛР за 7 днів не менше 300 на 100 тисяч населення

5. Коефіцієнт виявлення випадків серед протестованих більше 20%.

Якщо протягом семи днів буде триматися лише один показник – то це помаранчевий рівень.

Зелена зона передбачає скасування всіх чинних обмежень. Вона буде вводитися у випадку досягнення двох показників: рівень захворюваності на ГРЗ не менше ніж в 13 областях не перевищує 50% від епідпорогу, передбаченого для цієї області та коефіцієнт виявлених випадків не перевищує 5%.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що карантин в Україні продовжать до 30 квітня, і скоріш за все, це не кінцевий термін.