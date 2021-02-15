Експерти ВООЗ знайшли в Ухані докази більш раннього поширення ковіду в 2019 році

Уже в грудні 2019 в Ухані було більше 12 мутацій коронавірусу.

Делеговані в китайський Ухань експерти ВООЗ виявили ознаки того, що спалах коронавірусу в грудні 2019 року був набагато масштабнішим, ніж повідомлялося раніше.

Експерти шукають доступ до сотень тисяч зразків крови, але Китай поки не погодився надати їм дозвіл, пише CNN.

Керівний дослідник місії ВООЗ Пітер Бен Ембарек повідомив, що експерти виявили ознаки масштабного поширення та вперше встановили, що уже в грудні 2019 в Ухані було більше 12 різновидів ковіду. Така кількість різних штамів дає можливість припустити, що вірус на той момент циркулював значно довше, ніж один місяць.

"У грудні вірус широко циркулював в Ухані, що є новим відкриттям", - зазначив Ембарек.

За оцінкою ВООЗ, хвороба могла вразити приблизно 1000 людей в Ухані у грудні. При цьому зазначається, що деякі випадки зараження були пов'язані з ринками, деякі - ні.

"Ці дані узгоджуються з іншими аналізами, відповідно до яких вірус виник у людської популяції раніше грудня 2019 і що був період загадкової передачі, перш ніж він був уперше виявлений на ринку Хуанані", - зазначив вірусолог з Сіднейського університету в Австралії Едвард Холмс.

Нагадаємо, експерти ВООЗ після відвідин Китаю повідомили, що спроби визначити, яким чином коронавірус потрапив на ринок в китайському Ухані, наразі не дали результатів.

Фахівці ВООЗ приїхали в Ухань у середині січня, після 14-денного карантину вони приступили до роботи. Вони побували на одному з найбільших у місті ринку Baishazhou, де продають свіжі м'ясо, рибу і морепродукти. До цього вони були в двох лікарнях в Ухані, які серед перших почали лікувати хворих, а також відвідали Уханьський інститут вірусології.

Перший випадок коронавірусу COVID-19 був, імовірно, виявлений 17 листопада 2019 року в китайському місті Ухань. Більшість вчених вважають, що COVID-19 міг поширитися від тварин. Передбачається, що він міг передатися людині від летючих мишей, проте незрозуміло, яка тварина стала посередником між кажанами і людиною при передачі вірусу. Раніше група учених з Китаю встановила, що ймовірним переносником нового типу коронавірусу міг бути панголін.

6 січня команді ВООЗ, яка розслідує походження ковіду в місті Ухань, було відмовлено у в'їзді до Китаю.

Наприкінці грудня минулого року АР опублікувало дослідження, в якому йшлося про те, що Китай засекретив всі дослідження про походження ковіду. Влада частково обмежує їх публікацію і водночас сприяє просуванню теорій про те, що вірус поширився не лише з території Китаю.

Також у грудні китайський суд виніс вирок громадській журналістці Жань Жан, яка повідомляла про початок коронавірусної епідемії у місті Ухань. Її засудили до 4 років ув'язнення та звинуватили у "пошуку приводів для розбрату".

Раніше заступник радника президента США з національної безпеки Метью Поттінгер назвав витік з лабораторії найбільш вірогідною версією походження коронавірусу. Однак жодних доказів цього не було представлено.