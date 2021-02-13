Поставки вакцини AstraZeneca розпочнуться вже наступного тижня

Перше щеплення планується зробити на наступний день після того, як вакцина прилетить в Україну.

Постачання вакцини AstraZeneca розпочнеться вже наступного тижня.

Про це під час зустрічі зі журналістами повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Йдеться про вакцини, закуплені для України міжнародною агенцією Crown Agency.

“Перша поставка, ймовірно, буде розміром 500 тисяч доз, а загалом, відповідно до домовленості, Україна буде отримувати по 1 млн доз вакцини щомісяця до червня в рамках цієї закупівлі”, – сказав він.

З червня постачатимуть по 2 млн доз вакцин.

Перше щеплення планується зробити на наступний день після того, як вакцина прилетить в Україну.

“В першу чергу вакцинуватимуть лікарів в ковідних лікарнях. В чергу на вакцинацію з ковідних лікарень записалося 58 тис працівників, з них 12 тисяч – це екстрена меддопомога”, – зазначив Ляшко.

Вибору, якою вакциною вакцинуватися за державний кошт, не буде. “Яка вакцина приїздить першою – тою вакцинують в порядку черги”, – пояснив він.

Наразі невідомо, чи будуть в Україні обмеження для вакцинації AstraZeneca літних людей.

Ляшко додав, що 347 мобільних бригад для проведення щеплення вже готові. Вакцинація їх працівників також буде пріоритетною.

Нагадаємо, Україна отримала підтвердження щодо постачання 12 млн доз вакцин проти ковіду виробництва AstraZeneca (Велика Британія) та Novavax (США).

Вакцина за ліцензійними угодами виготовлена на заводі Serum Institute в Індії. 12 млн доз має вистачати на 6 млн людей.