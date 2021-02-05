Україна отримала підтвердження щодо постачання 12 млн доз вакцин проти ковіду, - Офіс президента

Президент Володимир Зеленський провів нараду з міністром охорони здоров’я Максимом Степановим щодо постачання вакцин проти коронавірусної інфекції COVID-19 в Україну.

Про це повідомляється на сайті ОП.

"Глава держави тримає під контролем питання постачання вакцини та неодноразово звертався до світових лідерів по допомогу у пришвидшенні надання якісних та схвалених до використання вакцин", - йдеться в повідомленні.

Під час наради Степанов повідомив президенту, що сьогодні Україна отримала підтвердження на постачання 12 млн доз вакцин виробництва компанії AstraZeneca та Novavax. Поставки відбуватимуться з лютого цього року.

"Чим раніше ми отримаємо вакцини, тим швидше ми подолаємо пандемію в Україні. Знаю, що Кабінет Міністрів ретельно працює над розробкою сайту, який допоможе легко та зручно реєструватися українцям на вакцинацію. Як і кожен українець, чекаю на початок процесу вакцинації. 12 мільйонів доз – це хороший сигнал від наших партнерів, і цього буде достатньо, аби забезпечити вакцинування впродовж перших місяців після початку поставок", - сказав Зеленський.

Своєю чергою, Степанов повідомив, що досягнуто домовленості про постачання вакцин, розроблених за участю компаній AstraZeneca (Велика Британія та Оксфордський університет) та Novavax (США), які виробляються за ліцензійними угодами на потужностях Serum Institute (Індія). Отримане підтвердження реалізовуватиметься через контракт між Serum Institute та Crown Agents

Напередодні, віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що кілька європейських країн погодилися на перепродаж Україні частини надлишків вакцини від COVID-19.

Раніше голова МОЗ заявив, що держава забезпечить безкоштовний доступ до вакцин від COVID-19 для 21 мільйона українців вже восени 2021 року.

31 грудня 2020 року Україна закупила китайську вакцину від коронавірусу Sinovac. Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Що це за вакцина, чи вона ефективна і коли розпочнеться вакцинація?".

Нагадаємо, що доклінічні випробування вакцини Novavax NVX-CoV2373 показали високу імуногенність та високі рівні антитіл, що нейтралізують вірус. Препарат не містить живих компонентів вірусу і складається з тих його частин, які викликають імунну відповідь.

У січні стало відомо, що Україна вела перемовини з найбільшим світовим виробником вакцин Serum Institute of India щодо закупівлі кандидату в вакцини від коронавірусу NVX-CoV2373. Цей кандидат у вакцини виробляється в Індії, але був розроблений американською компанією Novavax, третя стадія випробувань проводиться у США, Великобританії та Мексиці.

Згодом прем'єр-міністр України повідомив, що держава може отримати препарат від Novavax у межах ініціативи COVAX.