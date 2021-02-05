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У "червону" зону щодо ковіду увійшли всі країни-сусіди України

Загалом до "червоної" зони увійшли 80 країн.

У "червону" зону щодо ковіду увійшли всі країни-сусіди України
Фото: EPA/UPG

Міністерство охорони здоров’я оновило перелік країн "червоної" та "зеленої" зон за показниками поширення коронавірусу.

Про це свідчать дані на сайті МОЗ.

Загалом до "червоної" зони увійшли 80 країн, де показник захворюваності на 100 тис. населення за останні 14 днів вищий, ніж в Україні (142,3).

Із найближчих сусідів України до "червоної" зони, зокрема, входять Словаччина (468,4 випадків захворювання на COVID-19 на 100 тис. населення), Білорусь (222), Польща (196,1), РФ (189,8), Румунія (173), Угорщина (163,8), Молдова (172,3).

Серед країн "червоної" зони також Португалія, Ізраїль, Іспанія, Чорногорія, Чехія, Словенія, США, Велика Британія, Латвія, Литва, Швеція, Франція, Нідерланди, Швейцарія, Італія, Бельгія, Грузія, Австрія, Німеччина, Канада.

До переліку країн "зеленої" зони включені, зокрема, Туреччина, Болгарія, Фінляндія, Греція, Японія, Індія, Єгипет.

Нагадаємо, на початку лютого Рада Європейського Союзу оновила рекомендації щодо обмежень свободи пересування в країнах ЄС в умовах пандемії COVID-19. Зокрема, запроваджено темно-червоні зони карантину. Темно-червоним позначені райони, де вірус циркулює на дуже високому рівні - за 14 діб виявлено 500 або більше випадків ковіду на 100 тис. осіб. Люди, які подорожують із району, класифікованого як "темно-червоний", мають пройти тест на COVID-19 і самоізоляцію.

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