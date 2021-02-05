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В Україні за добу 4 923 нових випадків ковіду, одужали 8 185 пацієнтів

Найбільша кількість підтверджених випадків в Івано-Франківській і Львівській областях.

В Україні за добу 4 923 нових випадків ковіду, одужали 8 185 пацієнтів
Фото: EPA/UPG

За минулу добу в Україні провели 25 667 тестувань методом ПЛР і виявили 4 923 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 230 дітей та 222 медпрацівники.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його даними, одужали від коронавірусу 8 185 пацієнтів. Зафіксовано 158 пов’язаних з ускладненнями коронавірусної хвороби летальних випадків. До лікарень потрапила 1 885 осіб з ковідом.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (433), Львівській (406), Запорізькій (334), м. Київ (321) та Дніпропетровській (287) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 321 випадок;
  • Вінницька область – 271 випадок;
  • Волинська область – 127 випадків;
  • Дніпропетровська область – 287 випадків;
  • Донецька область – 146 випадків;
  • Житомирська область – 162 випадки;
  • Закарпатська область – 209 випадків;
  • Запорізька область – 334 випадки;
  • Івано-Франківська область – 433 випадки;
  • Київська область – 272 випадки;
  • Кіровоградська область – 25 випадків;
  • Луганська область – 39 випадків;
  • Львівська область – 406 випадків;
  • Миколаївська область – 160 випадків;
  • Одеська область – 157 випадків;
  • Полтавська область – 173 випадки;
  • Рівненська область – 163 випадки;
  • Сумська область – 81 випадок;
  • Тернопільська область – 174 випадки;
  • Харківська область – 190 випадків;
  • Херсонська область – 47 випадків;
  • Хмельницька область – 231 випадок;
  • Черкаська область – 144 випадки;
  • Чернівецька область – 270 випадків;
  • Чернігівська область – 101 випадок.

За весь час пандемії в Україні захворіло 1 237 169, одужало - 1 063 591 пацієнтів. Зафіксовано 23 387 пов’язаних зі COVID-19 летальних випадків. Кількість проведених ПЛР-тестувань становить 6 350 442.

Нагадаємо, вчора влада Івано-Франківської області посилила карантин через суттєве зростання кількості хворих на COVID-19.

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