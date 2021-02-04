Шмигаль: карантин в Україні продовжать до 30 квітня

"Але, скоріш за все, це, на жаль, не кінцева дата".

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що карантин в Україні продовжать до 30 квітня, і скоріш за все, це не кінцевий термін.

Про це Шмигаль сказав під час зустрічі у Європейській бізнес асоціації, пише "Укрінформ".

"Карантин будемо продовжувати до 30 квітня, але, скоріш за все, це, на жаль, не кінцева дата, коли карантин буде завершений, скоріш за все, він буде продовжуватись в тій чи іншій формі", - сказав Шмигаль.

Він зауважив, що умови карантину можуть змінюватися, зокрема може відбуватися пом'якшення та перехід до адаптивної форми карантину.

Нагадаємо, що карантин в Україні діє з 12 березня 2020 року, поки що його термін - до 28 лютого.