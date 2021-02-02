Прем’єр-міністр Денис Шмигаль не прийшов на зустріч з головами фракцій Ради

"Була найкоротша нарада голів фракцій у спікера".

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль не прийшов на заплановану зустріч з головами депутатських фракцій і груп Верховної Ради, де мали обговорювати питання комунальних тарифів.

Голова уряду в цей час був на іншому заході. Про це LB.ua повідомив голова фракції "Голос" Ярослав Железняк.

За його словами, це "була найкоротша нарада голів фракцій у спікера".

Нагадаємо, що з 1 січня 2021 року Кабмін підвищив вартість електроенергії для населення, скасувавши пільговий тариф на перші 100 кВт. Нова фіксована ціна становить 1,68 грн/кВт-год із ПДВ.

27 січня Кабінет Міністрів вирішив компенсувати власникам електроопалення 1,4 млрд гривень у зв'язку зі скасуванням пільгового тарифу на електричну енергію. 29 січня голова ВР підписав постанову щодо пільг на комунальні тарифи.

Кабінет міністрів затвердив порядок компенсацій для людей, які використовують електроопалення.

Окрім того, Рада рекомендувала Кабміну вжити заходів, спрямованих на соціальний захист населення, у зв'язку з підвищенням тарифів на житлово-комунальні послуги. Кабмін протягом місяця має подати пропозиції щодо внесення змін до Держбюджету-2021.