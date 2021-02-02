Разумков офіційно оголосив про виключення Дубінського зі "Слуги народу"

Спікер парламенту Дмитро Разумков офіційно оголосив про виключення Олександра Дубінського зі складу фракції "Слуга народу".

Відповідна заява пролунала на першому засіданні п'ятої сесії Ради.

Тепер нардеп має змінити місце в парламенті на те, яке відведено для позафракційних. Виключений парламентар прийшов на засідання, але із запізненням.

Питання виключення Дубінського через накладені на нього санкції з боку США було вирішено на вчорашньому засіданні фракції. За те, щоб усунути його зі складу СН, висловилися понад 180 нардепів.

Сам Олександр Дубінський хоч раніше і говорив, що слідом за ним з фракції можуть вийти кількадесят депутатів, учора закликав колег залишатися у її складі. Він також заявив, що "це маніпулятивна історія".

"Тому це маніпулятивний результат, необхідний конкретним людям і для отримання конкретного результату, для вирішення власних проблем... По суті, це маніпуляція, необхідна для подальшого тиску на президента та фракцію. З використанням афер і доносів для тиску на українську владу", - заявив він.

Голова фракції СН Давид Арахамія не виключає, що Дубінський повернеться до складу, якщо зможе довести, що не причетний до втручання у вибори в США.

Нагадаємо, що минулого понеділка на засіданні "Слуги народу" за участю президента Володимир Зеленський двічі пропонував йому вийти зі складу "Слуги народу", на що Дубінський відповів відомовою та заявив, що не втручався в американські вибори і не мав стосунку до оприлюднення "плівок Деркача".

Після цього голова фракції Давид Арахамія ініціював опитування щодо Дубінського у застосунку для слуг народу. Парламентарі анонімно відповідали, чи підтримують вони виключення, зняття Дубінського з посади заступника голови податкового комітету, або ж вони готові підтримати його у заяві фракції. Згідно з результатами, більше 50% учасників опитування підтримали виключення Олександра Дубінського з фракції. Це 100 народних депутатів.