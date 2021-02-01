"Слуга народу" відклала розгляд питання звільнення голови аграрного комітету Ради Сольского

Також поки не розглядали питання можливого третього голосування за Вітренка.

Фракція "Слуга народу" відклала розгляд питання щодо зняття голови Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики Миколи Сольского. Також на засіданні не розглядали питання можливого третього голосування за призначення першим віцепрем'єром та міністром з питань енергетики Юрія Вітренка.

Про це в інтерв'ю журналістам розповів голова фракції Давид Арахамія, передає кореспондент LB.ua.

"Ми перенесли це питання (зняття Сольского, - ред.)... Трошки пізніше буде зустріч спочатку в Офісі президента. А якщо ще буде потреба після цієї зустрічі, то ми зберемо фракцію", - пояснив він.

Арахамія підкреслив, що на фракції сьогодні не обговорювали питання можливої третьої спроби призначення Юрія Вітренка.

"Ні. Ми не говорили сьогодні про Вітренка. Зараз це не на часі. Ми говорили про законопроєкт про вакцинацію. На цьому тижні буде також новий законопроєкт про зброю. Буде декілька інших законопроєктів. Ми обговорили порядок денний. Ми не обговорювали питання пана Дубінського. Я просто оголосив результати голосування. І все. На цьому закінчили", - сказав голова фракції.

Нагадаємо, у п'ятницю, 5 лютого, партія "Слуга народу" проведе з'їзд. Про це LB.ua повідомили джерела у фракції. За іх словами, з'їзд відбуватиметься у два етапи, під час другого очікують низку кадрових перестановок.

"Слуги народу" на сьогоднішньому засіданні 1 лютого планували обговорити ініціативу про звільнення Сольского з посади голови комітету ВР з питань аграрної та земельної політики. Раніше перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко підтвердив, що аграрний комітет ініціював звільнення Сольского. При цьому Корнієнко зазначив, що комітет не надав відповідних документів та проєкту постанови.