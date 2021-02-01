Зеленський просить Раду ввести санкції проти Нікарагуа через "почесне консульство" в Криму

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт поостанови №4689 "Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до Республіки Нікарагуа".

Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Президент просить депутатів затвердити відповідне рішення Ради національної безпеки і оборони.

Документ був зареєстрований у парламенті 1 лютого. Останній етап його проходження - "опрацьовується у комітеті".

Фото: rada.gov.ua

Нагадаємо, 28 серпня минулого року Міністерство закордонних справ України надіслало ноту протесту уряду Нікарагуа у зв’язку із незаконним відкриттям почесного консульства в окупованому Росією Криму. "Почесним консулом" було призначено засудженого в Україні за спробу анексії. За словами голови МЗС Дмитра Кулеби, міністерство розглядає такі незаконні дії Нікарагуа як порушення законодавства України та міжнародного права, як "відверто недружній крок щодо нашої держави, що потурає збройній агресії РФ".