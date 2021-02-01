СБУ: телеграм-канали "Легитимный" і "Резидент" працюють на Росію

Служба безпеки України встановила, що популярні в Україні телеграм-канали "Легитимный" і "Резидент" працюють на Росію.

За даними слідства, стоїть за ними 85-й головний центр спеціальної служби Головного управління Генштабу РФ (в/ч 26165), а адміністратором є одесит Артем Д[авидченко], один із організаторів масових заворушень під час одеського "антимайдану".

Зараз він проживає в Тирасполі, звідки особисто адмініструє 12 телеграм-каналів: "Легитимный", "Резидент", "Картель", "Сплетница", "Чорний квартал", "Политический расклад", "Нетипичное Запорожье", "Тремпель Харьков", "Одесский фраер", "Днепр live", "Николаев live", "Херсон live".

За висновками лінгвістично-психологічної експертизи, матеріали, які поширювали у Telegram-каналах, були направлені на створення панічних настроїв, загострення і дестабілізацію суспільно-політичної та соціально-економічної ситуації. Ключовим завданням виконавців була дискредитація органів державної влади, вплив на державну політику, штучне створення соціальної напруги та протестних настроїв серед громадян.

При цьому Артему Д. дозволили монетизувати канали. Вартість розміщення публікацій в його мережі становить від кількох сотень гривень у регіональних телеграм-каналах і до 25-30 тисяч гривень на всеукраїнських каналах.

Гроші переводилися через українські банки, конвертувалися в валюту і переводилися в Придністров'я, Молдову чи Росію.

Артему Д. знаходиться в розшуку за ст.293 (групове порушення громадського порядку) і ст.294 (масові заворушення) Кримінального кодексу.

При цьому в Києві затримано невказану громадянку України, яку підозрюють в державній зраді (ст.111 ККУ) разом з іще однією жінкою. У неї знайшли електронний носій з персональними даними великої кількості співробітників правоохоронних органів, який був з нею під час відпочинку в Домінікані.

Також заочну підозру за держзраду оголошено очільнику мережі, який переховується від слідства за кордоном.