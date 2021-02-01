Рада цього тижня планує розглянути законопроєкт про скасування паперових трудових книжок

Погоджувальна рада перед відкриттям п’ятої сесії парламенту розглянула порядок голосувань найближчого тижня. Серед запланованих на вівторок, 2 лютого, - законопроєкт №3623 про скасування паперових трудових книжок.

Про це повідомив глава фракції "Голос" у Раді Ярослав Железняк.

За його словами, першого дня парламент також розглядатиме "багато транспортних законопроєктів".

У середу, 3 лютого, планується розглянути пакет законів про світловідбивні елементи пішоходів №2694-2696. "А далі цілий день транспортні законопроекти", - повідомив нардеп.

Законопроєкти №3711 про судову реформу, про громадське здоров'я №4142 та про мінімальне податкове зобов'язання для власників земель №3131-д виносяться на голосування у четвер, 4 лютого.

"Традиційний" законопроєкт про заборону пластикових пакетів (№2051-1) традиційно стоїть на п'ятницю", - додав Железняк.

Як повідомляли, законопроєкт про переведення паперових трудових книжок в електронний формат Кабмін затвердив ще на початку червня 2020-го.

Цим законопроєктом пропонують запровадити можливість автоматичного призначення пенсії без особистого звернення. Людина зможе самостійно вибирати автоматичне призначення або відстрочку виходу на пенсію, що матиме переваги у вигляді підвищеної пенсії, і визначати в автоматизованому режимі найвигідніший варіант для призначення пенсії, включаючи дату. У свою чергу Пенсійний фонд автоматично інформуватиме особу про настання права на призначення пенсії та її орієнтовний розмір.

Оригінал паперової трудової книжки буде передаватися на зберігання працівнику як офіційний документ, а якщо працівник побажає продовжити її ведення, роботодавець на його вимогу буде зобов'язаний паралельно з електронним обліком трудової діяльності вносити в книжку записи про прийняття на роботу, переведення і звільнення.

Нагадаємо, що попередній уряд Олексія Гончарука теж пропонував перевести трудові книжки в електронний формат. Законопроєкт не встигли розглянути і після зміни Кабміну відкликали.

З 2000 року дані про трудовий стаж вносять в електронні реєстри.