Зеленський пригрозив Деркачу і Дубінському кримінальною справою

Президент хоче, щоб покарали не тільки депутатів, а й тих, "хто займав дуже високі посади" до 2019 року.

Президент Володимир Зеленський попередив, що народним депутатам Андрію Деркачу та Олександру Дубінському світить кримінальна справа та позбавлення мандатів.

Про це він сказав в інтерв'ю американському виданню Axios, відповідаючи на питання, чи стоїть питання про кримінальне переслідування окремих членів парламенту, які сприяли російському втручанню у президентські вибори в США. З таким формулюванням у США введено санкції проти двох народних депутатів - Деркача і Дубінського.

"Стоїть, обов’язково. І не тільки перед цими депутатами. А перед усіма", - відповів Зеленський.

Але він додав, що слідство повинне знайти всіх осіб, які були причетні до втручання в американські вибори.

"Я хочу, щоб була заведена кримінальна справа щодо цього. Я починав про це говорити, як з кабінету Порошенка був запис розмови з Президентом Байденом, який тоді був віце-президентом, як ця розмова була записана. Ким вона була записана, кому вона була передана чи продана – цим усім займаються правоохоронні органи. Вже є напрацювання, і скоро будуть результати. Але я дуже хочу, щоб у цьому списку, як і в санкційному списку, були всі прізвища. Депутатами якої партії вони б не були. Жодна партія не повинна відповідати за ту чи іншу особу. Люди повинні відповідати за те, що вони роблять. І тому піднімати питання позбавлення мандатів, виходу з партії. Але ми повинні мати весь список – навіть тих, хто займав дуже високі посади до мого президентства. Всі, хто втручалися у вибори в Сполучених Штатах, якщо так було, повинні відповідати згідно із законодавством", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, що Деркач знаходиться під санкціями США з 10 вересня 2020 року, а Дубінський - з 11 січня 2021 року. Крім того, санкції запроваджено проти колишнього депутата Олександра Онищенка, колишнього прокурора сил АТО Костянтина Кулика і ще кількох фізичних та юридичних осіб, пов'язаних з Деркачем.

Тим часом фракція "Слуга народу" ініціювала розгляд виключення Олександра Дубінського з її складу. Більше 50% народних депутатів фракції "Слуга народу", які взяли участь в анонімному голосуванні, підтримали виключення Олександра Дубінського з її складу. Це 100 народних депутатів. Також вирішувати долю нардепа у складі фракції будуть сьогодні на її засіданні.