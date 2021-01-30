Терехов прокоментував відсутність документів для призначення перевиборів мера Харкова

Виконувач обов'язки міського голови Харкова заявив, що дізнався про відсутність документів через ЗМІ.

Виконувач обов'язки мера Харкова Ігор Терехов дізнався про відсутність документів, необхідних для призначення виборів міського голови Харкова, через ЗМІ.

Про це він заявив на пресконференції, пише Укрінформ.

"Чекаю на отримання від ВР необхідної інформації з цього приводу, бо до мене нічого не надходило. Після письмового запиту документи одразу будуть направлені до ВР з метою призначення виборів міського голови", - пояснив Терехов.

Щодо документів, то, за його словами, юристи міської ради дотримуються відносно них іншої правової позиції: "На черговій сесії ми візьмемо до відома факт смерті Кернеса".

Він додав, що Харкову потрібен легітимний мер, “щоб у харків’ян з'явилася стабільність”.

Нагадаємо, Верховна Рада не може розглянути питання про призначення позачергових виборів міського голови Харкова через відсутність деяких необхідних для цього документів.

Для розгляду питання не вистачає двох документів – копії свідоцтва про смерть міського голови, завіреного печаткою міськради, а також рішення ради про взяття до відома факту смерті міського голови.

Геннадій Кернес переміг за результатами першого туру виборів мера Харкова. Він набрав понад 50% голосів, тож другий тур не проводили. Під час виборів політик перебував у німецькій клініці, куди був госпіталізований після перенесеного коронавірусу.

9 січня на першій сесії міськради Кернеса оголосили мером без присяги. Це аргументували тим, що він уже приносив присягу під час своєї попередньої каденції, тож зараз вона необов'язкова.

Геннадій Кернес помер 17 грудня. Повторні вибори мера поки не призначали, виконувати його облв'язки буде секретар міськради Терехов.

31-го грудня секретар міськради Ігор Терехов, який нині виконує обов'язки мера, направив до парламенту звернення з проханням призначити нові вибори мера.