ВАКС заарештував кошти нардепа Дубневича у справі розкрадання 93 млн грн "Укрзалізниці"

Арештовано понад 100 тис. доларів США та понад 100 тис. євро, вилучені у нардепа під час обшуків.

Вищий антикорупційний суд заарештував кошти народного депутата України Ярослава Дубневича, підозрюваного у заволодінні понад 93 млн гривень коштів ПАТ "Укрзалізниці", тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Так, за рішенням суду арештовано понад 100 тис. доларів США та понад 100 тис. євро, які були вилучені у народного депутата під час обшуків, інформує пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Вказані кошти арештовано на строк судового слідства та розгляду справи у суді. Ухвала суду може бути оскаржена в суді апеляційної інстанції протягом п’яти днів з моменту її оголошення.

"Наразі досудове розслідування у справі завершено, триває ознайомлення з матеріалами справи. Після чого обвинувальний акт буде скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті", - повідомили у САП.

У рамках досудового розслідування встановлено, що група службових осіб філії "Центр забезпечення виробництва» ПАТ "Укрзалізниця»" із залученням підконтрольних підприємств-посередників організувала проведення процедур відкритих торгів із закупівлі стрілочних переводів, запасних частин до них та комплектів роздільного скріплення.

Незважаючи на те, що ПАТ "Дніпропетровський стрілочний завод" є єдиним виробником стрілочної продукції на території України, переможцями торгів стали дві компанії-посередниці.Бенефіціарним власником однієї з цих компаній виявився народний депутат.

Крім того, слідством встановлено, що депутат особисто лобіював виділення грошових коштів з бюджету ПАТ "Укрзалізниця" на закупівлю товарів у саме цих підприємств. Як наслідок реалізації такої злочинної схеми, відповідно до результатів експертиз, підприємство протягом 2015-2017 років переплатило за постачання товарів понад 93 млн гривень.

Протягом січня-лютого 2019 року було повідомлено про підозру 8 особам, а саме - голові правління - генеральному директору виробника стрілочної продукції; першому заступнику генерального директора виробника стрілочної продукції; директору фіктивної компанії-переможця торгів; директору компанії-посередника, трьом співробітникам та колишньому заступнику керівника Філії "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Укрзалізниця".

Народних депутатів Богдана та Ярослава Дубневичів неодноразово звинувачували в заробітку на постачаннях "Укрзалізниці". Їм нібито допомагав керівник пасажирського сектору "Укрзалізниці", член правління УЗ Сергій Михальчук, ще одним учасником схеми називали колишнього гендиректора сектору "Укрзалізниці" Михайла Костюка.

31 жовтня 2019 року Верховна Рада зняла з Ярослава Дубневича недоторканність і дозволила арешт нардепа. Того самого дня Дубневичу вручили підозру. Депутату інкримінують завдання збитків "Укрзалізниці" у розмірі 93,277 млн грн (ч. 5 ст. 191 КК). Згодом він заплатив призначену судом заставу 90 млн грн і вийшов на волю.

Після оголошення підозри народний депутат Ярослав Дубневич почав переписувати підконтрольні йому компанії і майно на своїх родичів.