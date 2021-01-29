Петро та Марина Порошенки вшанували пам'ять Героїв Крут

Експрезидент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко разом з Мариною Порошенко вшанували пам’ять Героїв Крут. Вони поклали квіти і встановили лампадки біля меморіалу на Аскольдовій могилі, передає пресслужба "ЄС".

В церемонії також взяли участь народні депутати з фракції «Європейська Солідарність», депутати Київради, громадські активісти, ветерани російсько-української війни.

«Кожен українець приносить присягу на вірність Україні. Вчиться з досвіду світлих і молодих хлопців та дівчат, які дали бій російському агресору у 1918-му році. І для нас дуже важливо, що бій вони дали тоді, коли ситуація була майже безнадійна. І це той водорозділ для одних, які добровольцями пішли на фронт – що в 1918-му, що в 2014-му – і тих, хто ховався від повісток. Або тих, хто казали, що воювати не треба, достатньо просто припинити стріляти і віддати Україну ворогу», – говорить Порошенко.

Експрезидент подякував всім українцям, які відродили державу і піднялися на її захист від російської агресії – як зовні, так і зсередини України.

«Я хочу подякувати тим, хто протистоїть не лише зовнішньому ворогу, а й спробам розхитати нас з середини, тим, хто виключає і не слухає телеканали, які тільки географічно називаються українськими, а насправді проводять політику країни-агресора. Дуже важливо пам’ятати, що ти є українець – не за національністю, бо ти можеш бути українцем, росіянином, кримським татарином, болгарином, румуном, але в серці мати Україну», – наголосив Петро Порошенко.