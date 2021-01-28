Єлісєєв нагадав, що було зроблено для деокупації Криму за президенства Порошенка

Заяви Володимира Зеленського про те, що нібито до його президенства нічого не робилося задля деокупації Кримського півострова, є неправдивими і несправедливими по відношенню і до міжнародних партнерів України, і до кримськотатарського народу, і до команди п’ятого президента. Про це в ефірі телеканалу «Прямий» заявив зовнішньополітичний радник Порошенка, український дипломат Костянтин Єлісєєв.

«Сьогодні президент Зеленський безпосередньо, прямо заявив, що Кримом ніхто не займався до його приходу до влади. Тобто це по суті був плювок у бік дипломатів, тих, хто дійсно займався, і наших кримськотатарських патріотів. Це був плювок в обличчя нашим партнерам. Хто запровадив санкції? Європейський Союз, американці. А відома декларація Помпео? Давайте все ж таки говорити про факти», – наголосив Єлісєєв.

«Перша резолюція, яка була в 2014 році, а потім 2015, 2016 про права людини, потім була наступна резолюція по мілітаризації Криму. А використання міжнародних судових структур? Чого варте тільки одне рішення Міжнародного Суду ООН, який по Конвенції ООН щодо расової дискримінації почав змістовний розгляд цієї справи стосовно постійного члена РБ ООН – Росії», – перерахував Єлісєєв.

Також він згадав питання, пов’язане з використанням Міжнародних морських трибуналів.

«Давайте згадаємо, як Порошенко свого часу попрацював з Ердоганом, звільнили кримських татар, і Чийгоза в тому числі. Тобто чимало було зроблено. Я хотів би нагадати, що і Кримська платформа, ідеологія Кримської платформи була закладена за часів Порошенка. Зокрема в резолюції Європарламенту від 2017 року саме ця ініціатива була підтримана», – нагадав Єлісєєв.

Він зазначив, що представники кримськотатарського народу мали б зробити відповідну заяву, що було зроблено за період з 2014 по 2019 рік.

«Президент держави має казати об’єктивну інформацію – чи їм це подобається, чи не подобається. Але принаймні це не має засмучувати наших партнерів, які вже зараз звернули увагу на ці несправедливі заяви», – резюмував радник п’ятого Президента.