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Суд пом'якшив запобіжний захід Стерненку

За підозрюваного в убивстві поручився нардеп Лозинський.

Приморський районний суд Одеси пом'якшив запобіжний захід Сергію Стерненку, якого звинувачують в умисному убивстві, і відпустив його під особисту поруку депутата Верховної Ради Романа Лозинського.

Про це Стерненко і Лозинський написали у фейсбуці.

Раніше Стерненко перебував під нічним домашнім арештом.

Нагадаємо, що у травні 2018-го Стерненко вчинив спротив двом чоловікам, які намагалися на нього напасти. У результаті один з нападників отримав смертельне поранення та помер. Це був третій напад на Стерненка.

Через два роки активісту оголосили підозру в умисному вбивстві. За версією слідства, Стерненко, захищаючись під час нападу, поранив ножем двох людей, а потім наздогнав одного - Івана Кузнєцова - та завдав йому смертельного поранення. Тіло загиблого було знайдене майже за 100 м від місця першої сутички. Сам Стерненко в інтерв'ю LB.ua говорив, що вихопив ніж у одного з тих, хто на нього напав, і почав відмахуватися наосліп. Після цього нападники почали тікати, а через 30-40 хвилин один з них упав - у нього була рана на животі.

Два роки потому СБУ повідомила Стерненку про підозру в убивстві ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 2 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу.

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