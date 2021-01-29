У Мінкультури відреагували на влаштування покерного клубу у Будинку профспілок

"Очевидно, що для «спортивного покеру» там не місце".

У Міністерстві культури відреагували на інформацію про те, що у Будинку профспілок, де був штаб Майдану, влаштували покерний клуб.

Міністр культури Олександр Ткаченко заявив, що шокований цією звісткою.

"Стурбований такими діями і рішеннями. Очевидно, що для «спортивного покеру» там не місце", - написав він у телеграм-каналі.

Ткаченко заявив, що Міністерство культури та інформаційної політики вже направило запит до керівництва Федерації профспілок України, щоб ретельно розібратися у ситуації. У разі, якщо факт буде доведено, МКІП "робитиме усе залежне, аби не допустити розміщення у Будинку профспілок будь-яких розважальних закладів".

"У будівлі, де під час Революції Гідності був штаб Майдану. Там, де під час пожежі загинули люди. Пам’ять про трагічні події тих днів має бути збережено, а меморіальний спадок вшановано достойно", - переконаний міністр культури.

За даними видання "Слідство.Інфо", покерний клуб належатиме до мережі Full House, яка пов'язана з керівником Всеукраїнської федерації спортивного покеру Сергієм Єфіменком. Підвальне приміщення Будинку профспілок, у якому розмістився ще не відкритий заклад, здали в 10-річну оренду в 2019 році.

Нагадаємо, що Будинок профспілок був штабом мітингувальників під час Революції гідності. В найгарячіші дні протестів у будинку сталася пожежа, під час якої загинули двоє людей.

Будинок майже повністю згорів, і на його реставрацію знадобилося чотири роки. Приватний інвестор, який фінансував ремонт, отримав у власність третину будівлі.