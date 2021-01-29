Тимошенко: питання з тарифами можна розв'язати за два тижні

Законопроєкт №1177, підготовлений «Батьківщиною», встановить ціну на газ в межах трьох гривень. На цьому наголосила голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко в ефірі «Українського радіо».

«Це – реальне зниження тарифів. Важливо також, щоб газ, закачаний влітку в державні газові сховища, продавався людям за ціною, за якою був закачаний – з урахуванням зберігання, транспортування та ПДВ. В такому випадку він також коштуватиме не більше трьох гривень», – зауважила голова «Батьківщини».

Юлія Тимошенко впевнена, що влада не йде на справжнє зниження тарифів, бо зацікавлена в корупційних схемах, і кожну гривню, яку люди переплачують за газ, монополісти нахабно кладуть до своїх кишень.

«Якщо в президента та уряду немає політичної волі відновити справедливість, це свідчить, що інтереси корупціонерів для них дорожче. Тепер слово за депутатами», – підкреслила лідер «Батьківщини».

«Якщо парламент за це не проголосує, це означатиме, що ця влада не здатна встановити справедливі тарифи. Бо для цього насправді досить трьох речей – політичної волі, прагнення справедливості та двох тижнів роботи. Будь-яка влада, яка прийде та буде справедливо ставитися до людей, за два тижні зможе розв’язати це питання. А парламент може вирішити вже сьогодні», – запевнила Юлія Тимошенко.