"Батьківщина" має на меті провести референдум з п’яти питань

Команда «Батьківщини» ініціює проведення референдуму із ключових питань життя країни. Про це під час виступу у Верховній Раді заявила голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко.

«Бюрократичні процедури, передбачені цим законом (законом про референдум - ред.), мають лише одну мету – не дозволити людям домогтися проведення референдуму. Але, якщо вони таким чином хочуть захистити владу від народу – хай не сподіваються», – запевнила лідер партії.

Голова «Батьківщини» повідомила що спільно з командою ініціює проведення референдуму з п’яти питань. Вона закликатиме громадян сказати:

ТАК постачанню населенню українського газу та атомної електроенергії з 30% рентабельністю;

НІ продажу сільськогосподарської землі;

НІ продажу стратегічної власності;

НІ легалізації наркотиків;

НІ легалізації грального бізнесу.

Юлія Тимошенко запропонувала політичним силам, які поділяють необхідність запровадження справжнього народовладдя, об’єднати свої зусилля.

«Якщо 70% людей, за даними опитувань всіх рейтингових агенцій, вважають, що країна рухається в неправильному напрямку, то це означає, що рішення приймаються проти волі народу. Тому, хоч і поганий закон про референдум прийнятий, але ми як пробійна сила домагатимемося референдуму по п’яти питаннях», – запевнила Юлія Тимошенко.

«Я хочу звернутися до людей – ви не самотні. Ми й без референдумів будемо відстоювати ваші інтереси. А референдуми можуть поставити крапку на всьому тому безладі, який вже останні сім років в країні відбувається. Тому діємо!» – наголосила Юлія Тимошенко.