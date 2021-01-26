​В Раді хочуть заслухати Баканова щодо підозри та резонансних затримань співробітників СБУ

Комітети Верховної Ради з питань нацбезпеки та правоохоронний в межах парламентського контролю хочуть заслухати звіт керівництва Служби безпеки України, в тому числі голови СБУ Івана Баканова, щодо резонансних затримань співробітників спецслужби.

Про це в коментарі LB.ua повідомила член Комітету ВР, народний депутат фракції "Слуга народу" Ірина Верещук.

"У нас є намір в рамках парламентського контролю заслухати пана Баканова (щодо скандалу з гучним затриманням співробітника СБУ та підозрою щодо підготовки замаху на іншого представника спецслужби, - ред.)", - сказала вона.

Також, за її словами, депутати очікують на пресконференцію голови СБУ з цього питання.

"А вже потім будемо визначатися з датою такого заслуховування. Наразі така дата ще невизначена. Хоча на пресконференцію ми очікуємо найближчими днями. У нас ці тижні пленарні, тому зібрати комітет можна буде оперативно", - додала Верещук.

Депутат наголосила, що на засіданні фракції 25 січня за участю президента Володимира Зеленського це питання не розглядали, однак, депутати-члени Комітету "мають намір запросити колег-депутатів, наприклад, з правоохоронного комітету на спільне заслуховування".

Колега Верещук по комітету та депутат "Слуги народу" Мар’яна Безугла додала, що наразі резонансні справи в СБУ обговорювалися лише на рівні комітету. Наразі найближчим часом передбачається спілкування з керівництвом спецслужби.

"Однак, завтра, 27 січня, на засіданні нашого комітету це питання не буде розглядатися. Оскільки ми зараз концентруємося на розгляді в четвер, 28 січня, нового законопроєкту про СБУ 3196-Д. Я є головою робочої групи з підготовки цього законопроєкту. Сподіваємося, що вже в четвер він буде прийнятий у першому читанні. Законопроєкт вже двічі обговорювався на фракції. Президент на засіданні фракції прокоментував питання СБУ, що служба потребує реформування. Відповідно, необхідне рішення парламенту. Це лише перше читання, тому ще буде тривала робота не менше кварталу. Ми сподіваємося, що інші фракції також проголосують за законопроєкт, бо це питання - державне, не на рік чи два. А на 10, 15, 20 років. Бо за всі ці роки після розвалу Радянського Союзу та правонаступницького закону жоден новий законопроєкт навіть не проходив комітет. Така шалена резистентність системи потребує змін", - зазначила Безугла.

Але в межах парламентського контролю, на її думку, депутати мають заслухати пана Баканова по резонансних справам.

"Спілкуватися будемо. Цілком можливо, що разом з правоохоронним комітетом", - додала Безугла.

Своєю чергою, голова Комітету з питань правоохоронної діяльності, депутат "Слуги народу" Денис Монастирський в коментарі LB.ua підтвердив можливе спільне засідання комітетів:

"Так. Ми говорили про таку можливість після пресконференції Баканова", - сказав він.

Водночас, народні депутати навіть "off records" відмовляються від коментарів щодо можливих версій по ситуації в СБУ, наголошуючи про таємницю слідства, яке вже триває.

Нагадаємо, 23 січня полковника "Альфа" СБУ Андрія Расюка було затримано за підозрою у підготовці вбивства начальника Управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова. Повідомлялося, що у замовленні вбивства підозрюють колишнього заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного, який втік.

Нескоромний був заступником голови СБУ в липні - листопаді 2019 року, після чого дістав підвищення і став першим заступником - начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю. В березні 2020 року його було звільнено з посади.