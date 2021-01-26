Рада планує розглянути питання призначення Вітренка віцепрем'єром у п'ятницю

Верховна Рада планує розглянути питання призначення Юрія Вітренка віцепрем'єр-міністром в п'ятницю, 29 січня.

Про це LB.ua підтвердили відразу декілька джерел у фракції "Слуга народу".

Однак, за їх словами, ситуація та "розклад" у фракції змінилися. Тепер депутати, наближені до Ріната Ахметова, готові підтримати Вітренка в обмін на обіцянку не скасовувати рішення про підвищення тарифів на електроенергію. Наближені ж парламентарі до Ігора Коломойського, після конфлікту навколо нардепа Олександра Дубінського, навпаки, змінили позицію та можуть не дати голоси за Вітренка.

"Розклад по Вітренку змінився. Це правда. Люди Коломойського (на відміну від першого голосування) за нього тепер не готові його підтримати. ІВК (Ігор Коломойский, - ред.) ще минулого тижня відмовився від Вітренка. На цьому ґрунті Рінат (Ахметов) придивився і став відносно його (Вітренка) підтримувати. Голосування планують на п‘ятницю", - повідомило джерело у фракції.

За інформацією іншого співрозмовника, "люди Коломойського «стали в позу» після зашквара навколо Дубінського".

"Група Іллі Павлюка, що контролюється Ахметовим, готова голосувати цього разу. Говорять, що в обмін на обіцянку Уряду не переглядати тарифи на електроенергію та не повертати пільгові 100 кВт/год", - зазначив співрозмовник.

Ще один нардеп пояснив зміну настроїв Коломойського наступним чином: "У ІВК специфічне відношення до людей, яких він підтримує. Тобто, якщо ти міністр, якого ІВК захотів з тих чи інших причин, то ти за його бажанням маєш «забацати» навіть танок під «7-40». Вітренко ж був самодостатнім ще до його стосунків з ІВК. Тому у разі, якщо він стане першим віце, то з його статусом та репутацією він не буде готовим танцювати перед ІВК", - додав один з нардепів.

Джерело в керівництві однієї з опозиційних фракцій також підтвердило факт того, що депутати кулуарно обговорюють зміну настроїв у "Слузі народу". "Ахметівські знайшли компроміс. Але насправді не факт, що в результаті люди Коломойського не проголосують. Більше схоже, що Коломойський веде гру на публіку", - зазначив співрозмовник.

Інформацію публічно у своєму Тelegram-каналі підтвердив голова профільного енергетичного комітету Ради та депутат "Слуги народу" Андрій Герус.

"Цього тижня парламент може голосувати за призначення Юрія Вітренка міністром енергетики, віцепрем'єром. На сьогодні розстановка сил у парламенті така: депутати, які дивляться ТРК «Україна», готові підтримати призначення; депутати, які дивляться «1+1», не дають голосів за призначення; проти призначення попередній роботодавець Ю.Вітренка, старі персональні образи не відпускають. Це може «збити» біля 10 голосів. Для винесення питання на голосування фракція має зібрати 174 підписи, думаю, із цим проблем не буде", - написав він.

Нагадаємо, 25 січня у КВЦ "Парковий" відбулось засідання фракції "Слуга народу" з президентом Володимиром Зеленським та в.о. міністра енергетики Вітренком. Одне з ключових питань засідання - про призначення Вітренка першим віцепрем’єром. На засіданні було прийнято рішення про збір підписів за його призначення.

При цьому Вітренко не погодився з пропозицією депутатів відмовитися від премії в $4 млн за перемогу над "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі.