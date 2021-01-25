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Президент двічі просив Дубінського вийти з фракції - джерело у керівництві “Слуга народу”

Депутат відмовився виконувати вимогу.

Президент двічі просив Дубінського вийти з фракції - джерело у керівництві “Слуга народу”
Фото: facebook/Слуга Народу

Президент України Володимир Зеленський під час сьогоднішнього засідання фракції "Слуга народу" двічі піднімав питання про вихід Олександра Дубінського з її складу. Нардеп відмовився це робити, пославшись на відсутність провини.

Про це Lb.ua повідомило джерело у керівництві "Слуги народу".

За словами співрозмовника видання, Зеленський про вихід Дубінського "просив двічі". Той відмовився виконувати вимогу.

"Я не вийду, я не винний", - передав співрозмовник слова Дубінського.

Співрозмовник також додав, що голосування за призначення Юрія Вітренка віцепрем’єром з питань енергетики очікується в Раді в середу-четвер, "якщо на ранок буде 70% фракції".

Нагадаємо, у КВЦ "Парковий" сьогодні ввечері відбулось засідання фракції "Слуга народу" з президентом України Володимиром Зеленським та в.о. міністра енергетики Юрієм Вітренком.

Одне з ключових питань засідання - про призначення першим віцепрем’єром з питань енергетики Юрія Вітренка. Парламентарі також мали на меті заслухати нардепа Олександра Дубінського щодо введення проти нього санкцій США. 

11 січня Сполучені Штати ввели санкції через "втручання у вибори" проти низки осіб, пов’язаних з народним депутатом України Андрієм Деркачем. У списку був і Олександр Дубінський.

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