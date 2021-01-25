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Влада ЄС викликала глав Amazon, Apple, Facebook і Google для обговорення обмеження їх монополії

Антимонопольне розслідування проводиться і в США.

Влада ЄС викликала глав Amazon, Apple, Facebook і Google для обговорення обмеження їх монополії
Фото: cnet.com

Законодавці Європейського Союзу запросили керівників Amazon, Apple, Facebook і Alphabet на слухання 1 лютого в Брюсселі для обговорення обмеження монополії американських технологічних гігантів.

Про це повідомляє Reuters.

"Мета запланованого слухання - обмінятися думками з головними виконавчими директорами чотирьох провідних світових платформних компаній, щоб дізнатися про їх поточні бізнес-моделі і майбутні концепції, оскільки вони стикаються з проблемами зміни ринкових умов", - йдеться в запрошенні, надісланому на адресу компанії.

Зазначається, що запрошення призначене тільки для генеральних директорів, оскільки йтиметься про потенційно нові правила регулювання цифрового сектору.

У запрошенні говорилося, що законодавці готові перенести дату на інший день в лютому або березні, однак наближені до компаній джерела агентства висловлювали сумнів, що запрошення буде прийняте.

Нагадаємо, 20 жовтня Мін'юст США подав антимонопольний позов проти Google. На думку відомства, компанія Google обмежує конкурентів, укладаючи договори на встановлення пошуковика Google за умовчанням.

Також результати 16-місячного розслідування конкурентної практики в Apple, Amazon, Facebook та Google, яке проводили представники Конгресу від Демократичної партії, показало, що ці інтернет-гіганти мають монопольне становище на американському ринку. У звіті представників Конгресу містяться рекомендації у частині змін до антимонопольного законодавства та правозастосування, які можуть призвести до серйозних змін для великих технологічних компаній. Серед них - виділення або відокремлення частин їх бізнесу або ускладнення купівлі менших компаній.

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